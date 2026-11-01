Beşiktaş, Hep Zorlandığı Kasımpaşa Deplasmanında Yine Zorlanarak Puan Kaybı Yaşadı
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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı. Siyah-beyazlılar, 2-2 sona eren karşılaşmada kritik puan kaybı yaşarken lider Galatasaray ile arasındaki fark 6 puana çıktı.
Trossard perdeyi açan isim oldu.
İkinci yarıda büyük şok vardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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