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Beşiktaş, Hep Zorlandığı Kasımpaşa Deplasmanında Yine Zorlanarak Puan Kaybı Yaşadı

Beşiktaş, Hep Zorlandığı Kasımpaşa Deplasmanında Yine Zorlanarak Puan Kaybı Yaşadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
01.11.2026 - 20:55
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Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında iki farklı üstünlüğünü koruyamadı. Siyah-beyazlılar, 2-2 sona eren karşılaşmada kritik puan kaybı yaşarken lider Galatasaray ile arasındaki fark 6 puana çıktı.

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Trossard perdeyi açan isim oldu.

Trossard perdeyi açan isim oldu.

Beşiktaş, Trossard’ın 28. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Siyah-beyazlılar, Trossard ve Cerny ile başka fırsatlar yakalarken kaleci Gianniotis ve Nübel kritik kurtarışlar yaptı. Benedyczak’ın 37. dakikadaki pozisyonunda Nübel gole izin vermedi.

İkinci yarıda büyük şok vardı.

İkinci yarıda büyük şok vardı.

Beşiktaş ikinci yarıya adeta golle başladı. 47. dakikada Murillo'nun sağ kanattan getirdiği topa sağ ayağıyla vuran Vlahovic üç hafta sonra gol sevinci yaşadı. 

Beşiktaş skor farkını korumaya çalışsa da Kasımapa etkili ataklarla Nübel'i zorlamayı başardı. 60. dakikada ise soldan gelen ortada, arka direkte Winck skoru 2-1'e getirdi. 

Beşiktaş skoru korumaya çalıştığı dakikalarda beklenmedik bir golü daha kelesinde gördü. Bu kez 83'te oyuna giren Raffery kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye geldi. 

Beşiktaş'ın son bölümdeki baskısı golü getirmedi ve maç 2-2 sona erdi. 

Beşiktaş, lider Galayasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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