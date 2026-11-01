Beşiktaş, Hep Zorlandığı Kasımpaşa Deplasmanında Yine Zorlanarak Puan Kaybı Yaşadı

Beşiktaş ikinci yarıya adeta golle başladı. 47. dakikada Murillo'nun sağ kanattan getirdiği topa sağ ayağıyla vuran Vlahovic üç hafta sonra gol sevinci yaşadı.

Beşiktaş skor farkını korumaya çalışsa da Kasımapa etkili ataklarla Nübel'i zorlamayı başardı. 60. dakikada ise soldan gelen ortada, arka direkte Winck skoru 2-1'e getirdi.

Beşiktaş skoru korumaya çalıştığı dakikalarda beklenmedik bir golü daha kelesinde gördü. Bu kez 83'te oyuna giren Raffery kafayla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye geldi.

Beşiktaş'ın son bölümdeki baskısı golü getirmedi ve maç 2-2 sona erdi.

Beşiktaş, lider Galayasaray'ın 6 puan gerisine düştü.