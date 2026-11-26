Arda Güler Real Madrid'in BMW Hediyesi İçin XM Label'ı Seçti
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Real Madrid, sponsoru BMW'nin Santiago Bernabéu'da düzenlediği törenle futbolcularına yeni araçlarını teslim etti. Milli futbolcu Arda Güler, 748 beygir gücündeki plug-in hibrit BMW XM Label'ı seçti. Kadronun en çok tercih ettiği model de yine XM Label oldu.
[Real Madrid]
Arda Güler'in tercihi BMW XM Label oldu
XM Label takımın en çok tercih ettiği model
BMW XM Label'ın fiyatı yaklaşık 10,2 milyon TL
Kadro iX3 ve i7'yi de tercih etti
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