Takım bu sezon BMW'nin en geniş araç ve motor seçeneğine sahip. XM Label'ın yanı sıra tam elektrikli BMW iX3 50 xDrive de en çok seçilen modeller arasında yer aldı. iX3 50 xDrive, 805 kilometreye kadar menzil sunuyor.

Lüks sedan BMW i7 60 xDrive ise tamamen elektrikli sürüş sunuyor ve 727 kilometreye kadar menzile ulaşabiliyor.