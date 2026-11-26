Moldova'ya 2024'te 67 bin 631 turist gitti. Bu sayı, 43 bin 597 turistin geldiği bir önceki yıla göre yüzde 55 fazla.

Ülkeye gitmek için en büyük neden şarap. Moldova'da 200'den fazla şaraphane var. Cricova'nın yer altı şarap mahzeni yaklaşık 120 kilometre uzunluğunda, Mileștii Mici ise dünyanın en büyük şarap koleksiyonuna sahip. Başkent Kişinev'e Avrupa'nın birçok şehrinden, İstanbul'dan da direkt uçuş bulunuyor.