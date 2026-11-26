Turistlerin Uğramadığı 13 Ülke Açıklandı: Aralarında Bir Avrupa Ülkesi de Var
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Fransa 2025'te 102 milyon turist ağırlarken, dünyada yılda yalnızca birkaç bin ziyaretçi gören ülkeler de var. En az ziyaret edilen 13 ülkenin çoğu Pasifik'teki ada ülkeleri, listede bir Avrupa ülkesi de yer alıyor. Sudan ve Somali gibi resmi seyahat uyarısı bulunan ülkeler ise listeye alınmadı.
İşte detaylar...
Pasifik'teki üç ada ülkesine yılda 10 bin turist bile gitmiyor.
Pasifik'in diğer ada ülkelerinde de turist sayısı 70 binin altında kalıyor.
Afrika ve Asya'dan dört ülke de listede yer alıyor.
Listedeki tek Avrupa ülkesi Moldova.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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