Uçakta Üç Odalı Daire, Gökyüzünde Duş: Dünyanın En Lüks 10 Uçuş Deneyimi
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Uçakta koridor koltuğu bulmak çoğumuz için yeterli şans. Bütçesi yetenler için ise uçmak çift kişilik yatak, sıcak duş, hatta üç odalı bir daire demek. Seyahat danışmanlık şirketi AirAdvisor, havayollarının en lüks ayrıcalıklarını 100 puan üzerinden sıraladı. Gösteriş, nadirlik, mahremiyet, ulaşılma zorluğu ve standart koltuğun ne kadar ötesine geçtiği ölçüldü. Özel jetler ve kaldırılmış hizmetler listeye alınmadı, her havayolu en fazla iki girişle yer aldı. (Bazı fotoğraflar kabinin kendisini değil, havayolunun uçağını gösteriyor.)
10. Virgin Atlantic, Retreat Suite (68/100)
9. Qatar Airways, Al Safwa First Lounge (72/100)
8. Emirates, A380 uçak içi salonu (76/100)
7. Japan Airlines, A350-1000 First (78/100)
6. Lufthansa, Allegris First Class Suite Plus (80/100)
5. Singapore Airlines, A380 Suites (82/100)
4. Air France, La Première havalimanı süiti (85/100)
3. SWISS, First Grand Suite (88/100)
2. Emirates, A380 Shower Spa (91/100)
1. Etihad Airways, The Residence (98/100)
Bu ayrıcalıklardan yalnızca birini seçme şansınız olsa hangisini seçerdiniz? Yorumlarda buluşalım!
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