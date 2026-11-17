Uçakta koridor koltuğu bulmak çoğumuz için yeterli şans. Bütçesi yetenler için ise uçmak çift kişilik yatak, sıcak duş, hatta üç odalı bir daire demek. Seyahat danışmanlık şirketi AirAdvisor, havayollarının en lüks ayrıcalıklarını 100 puan üzerinden sıraladı. Gösteriş, nadirlik, mahremiyet, ulaşılma zorluğu ve standart koltuğun ne kadar ötesine geçtiği ölçüldü. Özel jetler ve kaldırılmış hizmetler listeye alınmadı, her havayolu en fazla iki girişle yer aldı. (Bazı fotoğraflar kabinin kendisini değil, havayolunun uçağını gösteriyor.)