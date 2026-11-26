National Geographic 2026 Your Shot Yılın Fotoğrafını Seçti: Ağzında Yüzlerce Yumurta Taşıyan Çene Balığı
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National Geographic, #NatGeoYourShot çağrısına gelen binlerce fotoğraf arasından bu yılın Your Shot Fotoğrafı'nı seçti: Gabriel Jensen'in Florida'da, bir köprünün altında çektiği çene balığı karesi. Fotoğrafta bir erkek bantlı çene balığı (banded jawfish), ağzında yüzlerce yumurtayı koruyor.
Kaynak: National Geographic
Palm Beach yakınlarında köprü altındaki bir deliğin başında aylarca bekleyen Jensen, balığı ağzı açıkken yakaladı.
Bantlı çene balıklarında yavruların bakımı babaya düşüyor.
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