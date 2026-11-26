Mesleği parfümcülük olan Gabriel Jensen, boş zamanlarında amatör olarak sualtı fotoğrafçılığı yapıyor ve bu işe yüzlerce saat ayırdığını söylüyor. Kazanan kare, Florida'da Palm Beach yakınlarındaki bir köprünün altında çekildi. Jensen, erkek çene balığını bu yılın başında fark etti ve onu birkaç ay boyunca takip etti.

Her dalışta deliğin üzerinde hareketsiz kalıp balığı yalnızca loş bir kırmızı ışıkla aydınlattı. Bir dalışın neredeyse bir saatinde, tepesinden arabalar geçerken, yüksek hızlı bir flaşla balığın ağzı açıkken kareyi yakaladı. Sırtında 27 pound'luk (yaklaşık 12 kilo) kamera ekipmanı vardı.

Fotoğrafın alt yazısı şöyle: Bantlı çene balıklarında yumurtalara babalar bakar; Palm Beach yakınında görüntülenen bu erkek, ağzında yüzlerce yumurta taşıyor ve arada oksijence zengin su sağlamak için bunları dışarı püskürtüyor. National Geographic'in kıdemli yönetici fotoğraf editörü Anne Farrar, görüntüyü 'Neşe verici; bir türün yavrularına nasıl baktığını gösteriyor, bunu hepimiz anlayabiliriz' sözleriyle değerlendirdi. Farrar, ışığın yavruların 'küçücük, çelik gibi gözlerini' aydınlattığını da belirtti.