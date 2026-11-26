Kâğıt üzerinde Beşiktaş'ın iç saha maçı olsa da karşılaşma Gürcistan'ın Batum kentindeki Batum Stadyumu'nda oynanacak. UEFA'nın duyurusuna göre Türk makamları, maçın İstanbul'da oynanmasının güvenlik açısından uygun olmadığını bildirdi; UEFA da mekânı değiştirdi. Maç seyircili oynanacak, başlama saati ise değişmedi.