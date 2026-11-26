Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda? Kartal Batum'da İlk 8 İçin Sahada
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı bu akşam yaşanıyor.
Lig aşamasında 7 puanla haftaya 8. sırada giren Beşiktaş, puan tablosunun alt sıralarındaki İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'yı ağırlıyor. Siyah-beyazlıların ev sahibi olduğu karşılaşma, güvenlik gerekçesiyle İstanbul yerine Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak. Vincenzo Italiano'nun öğrencileri, doğrudan son 16'ya kalmayı sağlayan ilk 8 hedefi için sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor.
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Maç neden İstanbul'da değil de Batum'da oynanıyor?
Beşiktaş ve Hapoel Beer Sheva Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada?
Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçının muhtemel 11'leri
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