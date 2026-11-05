Kara Kartal İskoçya Deplasmanında, Celtic-Beşiktaş Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya'da Celtic'e konuk oluyor. Avrupa'da bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken siyah-beyazlılar, Glasgow'da üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Orkun Kökçü'nün durumu ise maç öncesinin en çok merak edilen konuları arasında.
Maç saat 23.00'te Celtic Park'ta başlayacak.
Beşiktaş 7 puanla 8. sırada.
Celtic Avrupa'da henüz puan alamadı.
Orkun Kökçü'nün dönüşü bekleniyor.
İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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