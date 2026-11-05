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Kara Kartal İskoçya Deplasmanında, Celtic-Beşiktaş Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler

Kara Kartal İskoçya Deplasmanında, Celtic-Beşiktaş Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
05.11.2026 - 18:53
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UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının 4. haftasında Beşiktaş, İskoçya'da Celtic'e konuk oluyor. Avrupa'da bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çeken siyah-beyazlılar, Glasgow'da üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Uzun süredir sahalardan uzak kalan kaptan Orkun Kökçü'nün durumu ise maç öncesinin en çok merak edilen konuları arasında.

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Maç saat 23.00'te Celtic Park'ta başlayacak.

Maç saat 23.00'te Celtic Park'ta başlayacak.

Celtic ile Beşiktaş arasındaki UEFA Avrupa Ligi lig aşaması 4. hafta maçı bugün, 5 Kasım Perşembe günü Glasgow'daki Celtic Park'ta oynanacak. Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonu'ndan Sascha Stegemann yönetecek, Stegemann'ın yardımcılıklarını ise Christof Günsch ve Marco Achmüller yapacak.

Beşiktaş 7 puanla 8. sırada.

Beşiktaş 7 puanla 8. sırada.

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde oynadığı ilk üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 7 puan topladı ve averajla 8. sırada yer alıyor. Siyah-beyazlılar lig aşamasında Olimpik Marsilya'yı 4-1, Hoffenheim'ı 3-2 yendi, son maçında ise Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Eleme turlarıyla birlikte bu sezon Avrupa'da 9 maça çıkan Beşiktaş, bunların 7'sini kazandı. Celtic karşılaşması, Kara Kartal'ın Avrupa kupalarındaki 268. maçı olacak.

Celtic Avrupa'da henüz puan alamadı.

Celtic Avrupa'da henüz puan alamadı.

Ev sahibi Celtic ise Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçın üçünü de kaybetti ve puanı olmayan dört takımdan biri olarak 35. sırada bulunuyor. İskoç ekibi Avrupa'da zorlansa da ligde işler farklı gidiyor. Celtic, İskoçya Premier Ligi'nde 28 puanla zirvede yer alıyor ve en yakın takipçisi Rangers'ın 4 puan önünde.

Orkun Kökçü'nün dönüşü bekleniyor.

Orkun Kökçü'nün dönüşü bekleniyor.

Beşiktaş'ta uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Orkun Kökçü, takımla birlikte çalışmalara başladı ve Celtic maçı kafilesinde yer aldı. Deneyimli orta saha oyuncusunun bu karşılaşmada süre alıp almayacağına sağlık ekibinin raporu ve teknik heyetin son değerlendirmesinin ardından karar verilecek. Siyah-beyazlılarda Fabio Miretti ise sakatlığı nedeniyle kadroda bulunmuyor.

İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.

İki takımın muhtemel 11'leri belli oldu.

Celtic'in maça Johnstone, Donovan, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, Duran, Nygren, Tounekti ve Högh'ten oluşan bir 11'le başlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta ise Italiano'nun sahaya Nübel, Murillo, Agbadou, Djalo, Ouattara, Salih, Ndidi, Olaitan, Cerny, Trossard ve Oh'tan oluşan 11'i sürmesi öngörülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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