Kara Kartal İskoçya Deplasmanında, Celtic-Beşiktaş Maçı Öncesi Muhtemel 11'ler

Ev sahibi Celtic ise Avrupa Ligi'nde oynadığı üç maçın üçünü de kaybetti ve puanı olmayan dört takımdan biri olarak 35. sırada bulunuyor. İskoç ekibi Avrupa'da zorlansa da ligde işler farklı gidiyor. Celtic, İskoçya Premier Ligi'nde 28 puanla zirvede yer alıyor ve en yakın takipçisi Rangers'ın 4 puan önünde.