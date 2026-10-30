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Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva Maçını Oynayacağı Yer Belli Oldu

Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva Maçını Oynayacağı Yer Belli Oldu

Beşiktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
30.10.2026 - 18:52
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek Beşiktaş'ın maçı oynayacağı yer belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün yetkili makamlarla yürüttüğü görüşmelerin ardından karşılaşmanın adresi ve seyirci durumu kesinleşti. Mücadele 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

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Maç Batum'da oynanacak.

Maç Batum'da oynanacak.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile yapacağı karşılaşmanın oynanacağı yer netleşti. Mücadele için Gürcistan'ın Batum kenti tercih edildi. Siyah-beyazlıların ilgili makamlarla yürüttüğü görüşmelerin ardından alınan kararla birlikte maçın Batum'da ve seyircili oynanması kesinleşti. Karşılaşma, yaklaşık 20 bin kişilik kapasitesiyle 2020'de açılan Adjarabet Arena'da yapılacak.

Karşılaşma 26 Kasım'da saat 20.45'te.

Karşılaşma 26 Kasım'da saat 20.45'te.

Beşiktaş ile Hapoel Beer-Sheva arasındaki UEFA Avrupa Ligi mücadelesi 26 Kasım Perşembe günü Türkiye saatiyle 20.45'te başlayacak. Fikstürde Beşiktaş'ın iç saha maçı olarak yer alan karşılaşma, tarafsız sahada Gürcistan'ın Batum kentinde oynanacak. Maç tabii platformundan canlı olarak izlenebilecek.

Tribünler taraftara açık olacak.

Tribünler taraftara açık olacak.

Gürcistan'daki karşılaşmada taraftarlar tribünlerde yer alabilecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda maçın Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu.'

Maçın İstanbul yerine tarafsız sahada oynanması, İsrail temsilcisiyle yapılacak karşılaşmaya dair güvenlik değerlendirmeleri nedeniyle gündeme gelmişti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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