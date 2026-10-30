Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva Maçını Oynayacağı Yer Belli Oldu

Gürcistan'daki karşılaşmada taraftarlar tribünlerde yer alabilecek. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 24 Eylül'de katıldığı programda maçın Batum'da oynanması için çalışmaların sürdüğünü duyurmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı:

'Hapoel maçını büyük ihtimal, Batum'da oynayacağız. UEFA henüz onaylamadı. Gürcistan Futbol Federasyonu ile görüşmemiz oldu.'

Maçın İstanbul yerine tarafsız sahada oynanması, İsrail temsilcisiyle yapılacak karşılaşmaya dair güvenlik değerlendirmeleri nedeniyle gündeme gelmişti.