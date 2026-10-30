Beşiktaş'ın Hapoel Beer-Sheva Maçını Oynayacağı Yer Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı konuk edecek Beşiktaş'ın maçı oynayacağı yer belli oldu. Siyah-beyazlı kulübün yetkili makamlarla yürüttüğü görüşmelerin ardından karşılaşmanın adresi ve seyirci durumu kesinleşti. Mücadele 26 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.
Maç Batum'da oynanacak.
Karşılaşma 26 Kasım'da saat 20.45'te.
Tribünler taraftara açık olacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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