Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4'leyen Beşiktaş, Hoffenheim'ı da 3-2 Yendi
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Beşiktaş, Hoffenheim’ı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Murillo’nun golüyle öne geçen siyah-beyazlılarda Oh, ikinci yarıda attığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı. Hoffenheim, Machida’nın golüyle farkı bire indirse de Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.
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İlk yarıda gol sesi çıkmadı.
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İkinci yarıda sahanın yıldızı Oh galibiyeti getirdi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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