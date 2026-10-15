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Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4'leyen Beşiktaş, Hoffenheim'ı da 3-2 Yendi

Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4'leyen Beşiktaş, Hoffenheim'ı da 3-2 Yendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 23:51
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Beşiktaş, Hoffenheim’ı 3-2 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Murillo’nun golüyle öne geçen siyah-beyazlılarda Oh, ikinci yarıda attığı iki golle galibiyette önemli rol oynadı. Hoffenheim, Machida’nın golüyle farkı bire indirse de Beşiktaş sahadan galibiyetle ayrıldı.

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İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

Hoffenheim, 3. dakikada Machida’nın kafa vuruşunda direkten dönen topla gole yaklaştı. 20. dakikada Hlozek’in şutu yan ağlarda kalırken, 45+1’de Olaitan’ın pozisyonunda savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. İlk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda sahanın yıldızı Oh galibiyeti getirdi.

İkinci yarıda sahanın yıldızı Oh galibiyeti getirdi.

Beşiktaş ikinci yarıda oyunun tek hakimiydi. Üst üste ataklarla Hoffenheim kalesini abluka altına alan siyah beyazlılar 60. dakikada organize bir korner atağıyla golü buldu. 

Günün en çalışkan ismi Oh'un asistiyle Murillo takımını 1-0 öne geçirirken 72 ve 79. dakikada sahneye Oh golcü olarak çıktı. Koreli yıldız attığı iki golle Beşiktaş'a rahat nefes aldırırken skoru da 3-1'e getirdi. 

88'de kornerden gelen ortaya iyi yükselen Machida skoru 3-2'ye getirdi. 

Beşiktaş, ilk maçta Marsilya'yı 4-1'lik skorla yendikten sonra Alman ekibi Hoffenheim'ı da 3-2 yenerek ikide iki yaptı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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