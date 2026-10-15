Avrupa Ligi'nde Marsilya'yı 4'leyen Beşiktaş, Hoffenheim'ı da 3-2 Yendi

Beşiktaş ikinci yarıda oyunun tek hakimiydi. Üst üste ataklarla Hoffenheim kalesini abluka altına alan siyah beyazlılar 60. dakikada organize bir korner atağıyla golü buldu.

Günün en çalışkan ismi Oh'un asistiyle Murillo takımını 1-0 öne geçirirken 72 ve 79. dakikada sahneye Oh golcü olarak çıktı. Koreli yıldız attığı iki golle Beşiktaş'a rahat nefes aldırırken skoru da 3-1'e getirdi.

88'de kornerden gelen ortaya iyi yükselen Machida skoru 3-2'ye getirdi.

Beşiktaş, ilk maçta Marsilya'yı 4-1'lik skorla yendikten sonra Alman ekibi Hoffenheim'ı da 3-2 yenerek ikide iki yaptı.