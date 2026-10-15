Kelechi Iheanacho Üst Üste 10 Maçta Gol Atarak Türk Futbol Tarihine Geçti

Iheanacho'nun serisi Bodrum FK deplasmanında bir gol ve bir asistle başladı. Ardından Iğdır FK ve Karagümrük karşısında birer gol attı, Kayserispor'a karşı hem gol hem asist üretti. İstanbulspor karşısında iki kez ağları sarstı, Manisa FK ve Esenler Erokspor'a birer gol attı. Batman Petrolspor'a iki gol atarak serisini 8 maça çıkardı, Mardin 1969 Spor karşısında da gol bularak rekora eşitlendi. Muğlaspor maçı ise onu Türk futbol tarihinde tek başına zirveye taşıdı.