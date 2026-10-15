Kelechi Iheanacho Üst Üste 10 Maçta Gol Atarak Türk Futbol Tarihine Geçti
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Bursaspor'un golcüsü Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında attığı gollerle Türk profesyonel liglerinde bir ilke imza attı. Nijeryalı forvet, üst üste 10 lig maçında ağları sarsarak onlarca yıldır süren rekoru geride bıraktı. Bursaspor da Trendyol 1. Lig'de deplasanda Muğlaspor'u 3-0 yendi.
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Iheanacho rekoru geride bıraktı.
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Seri Muğla'da 10 maça çıktı.
Seride gol atmadığı tek maç yok.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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