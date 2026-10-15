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Kelechi Iheanacho Üst Üste 10 Maçta Gol Atarak Türk Futbol Tarihine Geçti

Kelechi Iheanacho Üst Üste 10 Maçta Gol Atarak Türk Futbol Tarihine Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
15.10.2026 - 22:14
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Bursaspor'un golcüsü Kelechi Iheanacho, Muğlaspor karşısında attığı gollerle Türk profesyonel liglerinde bir ilke imza attı. Nijeryalı forvet, üst üste 10 lig maçında ağları sarsarak onlarca yıldır süren rekoru geride bıraktı. Bursaspor da Trendyol 1. Lig'de deplasanda Muğlaspor'u 3-0 yendi.

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Iheanacho rekoru geride bıraktı.

Iheanacho rekoru geride bıraktı.

Iheanacho, üst üste 10 lig maçında gol atarak Türk profesyonel liglerinde bir ilke imza attı. Bu seriyle birlikte 1962-63 sezonunda Galatasaray formasıyla 9 maçta üst üste gol atan Metin Oktay'ı ve 1995-96 sezonunda Kocaelispor formasıyla aynı sayıya ulaşan Saffet Sancaklı'yı geçti.

Seri Muğla'da 10 maça çıktı.

Seri Muğla'da 10 maça çıktı.

Muğlaspor - Bursaspor karşılaşması Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Muğla Atatürk Stadyumu'nda oynandı. İlk yarı golsüz bitti, Bursaspor'un 48. dakikada attığı gol VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Iheanacho 58. dakikada Halil Akbunar'ın asistiyle skoru 1-0 yaptı ve serisini rekora taşıdı. Nijeryalı golcü 79. dakikada ikinci golünü attı, böylece bu sezonki 13. ve 14. lig gollerini kaydetti. Hüseyin Maldar da 83. dakikada Iheanacho'nun asistiyle farkı 3'e çıkardı.

Seride gol atmadığı tek maç yok.

Seride gol atmadığı tek maç yok.

Iheanacho'nun serisi Bodrum FK deplasmanında bir gol ve bir asistle başladı. Ardından Iğdır FK ve Karagümrük karşısında birer gol attı, Kayserispor'a karşı hem gol hem asist üretti. İstanbulspor karşısında iki kez ağları sarstı, Manisa FK ve Esenler Erokspor'a birer gol attı. Batman Petrolspor'a iki gol atarak serisini 8 maça çıkardı, Mardin 1969 Spor karşısında da gol bularak rekora eşitlendi. Muğlaspor maçı ise onu Türk futbol tarihinde tek başına zirveye taşıdı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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