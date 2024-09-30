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Bursaspor'un Kapalı Gişe Oynadığı Maçta Taraftarlar Kendi Futbolcularını Yaraladı

Bursaspor'un Kapalı Gişe Oynadığı Maçta Taraftarlar Kendi Futbolcularını Yaraladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
30.09.2024 - 16:18

Süper Lig'de şampiyonluğu bulunan Bursaspor, bugünlerde 3.Lig'de mücadele ediyor. Yeşil beyazlı ekip 3.Lig 1.Gruba iyi bir başlangıç yaptı ancak son hafta oynanan Muş SK maçında istenmeyen olaylar yaşandı.

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Mazisi büyük başarılarla dolu Bursaspor yeniden eski günlere dönmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Taraftarı da son iki iç saha maçında tüm biletleri tüketerek hem takıma hem ülkeye önemli bir mesaj verdi.

Mazisi büyük başarılarla dolu Bursaspor yeniden eski günlere dönmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Taraftarı da son iki iç saha maçında tüm biletleri tüketerek hem takıma hem ülkeye önemli bir mesaj verdi.

Lige Düzcespor, Tokat Belediye ve Ergene Velimeşe galibiyetleri ile başlayan Bursaspor evinde Muş SK'yı ağırladı. 0-0 biten maçta istenmeyen olaylar yaşandı.

Lige Düzcespor, Tokat Belediye ve Ergene Velimeşe galibiyetleri ile başlayan Bursaspor evinde Muş SK'yı ağırladı. 0-0 biten maçta istenmeyen olaylar yaşandı.

Maçın ardından takım kaptanı Ahmet İlhan Özek de açıklamalar yaptı. Özek tribünlerdeki dostluk sahada da sürsün istediklerini ancak rakip takımın kalecisinin buna izin vermediğini söyledi:

Maçın ardından takım kaptanı Ahmet İlhan Özek de açıklamalar yaptı. Özek tribünlerdeki dostluk sahada da sürsün istediklerini ancak rakip takımın kalecisinin buna izin vermediğini söyledi:

'Maç öncesinde kaptanlarıyla da konuştum. Dışarıdaki taraftarların dostluğunu saha içinde de sürdürelim dedim maç öncesi. O da evet demişti ama maalesef kalecilerine söylemek gerekiyormuş.'

Taraftarın attığı yabancı maddelerden birinin kendisine isabet etmesiyle ilgili bir soruya da Ahmet İlhan, "Önemli bir şey yok, keşke hiç atılmasaydı. Atılmasın diye gittim ama bana denk geldi. Canları sağ olsun'' dedi.

Taraftarın attığı yabancı maddelerden birinin kendisine isabet etmesiyle ilgili bir soruya da Ahmet İlhan, "Önemli bir şey yok, keşke hiç atılmasaydı. Atılmasın diye gittim ama bana denk geldi. Canları sağ olsun'' dedi.

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