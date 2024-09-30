Bursaspor'un Kapalı Gişe Oynadığı Maçta Taraftarlar Kendi Futbolcularını Yaraladı
Bursaspor'un Kapalı Gişe Oynadığı Maçta Taraftarlar Kendi Futbolcularını Yaraladı
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Mazisi büyük başarılarla dolu Bursaspor yeniden eski günlere dönmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Taraftarı da son iki iç saha maçında tüm biletleri tüketerek hem takıma hem ülkeye önemli bir mesaj verdi.
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Lige Düzcespor, Tokat Belediye ve Ergene Velimeşe galibiyetleri ile başlayan Bursaspor evinde Muş SK'yı ağırladı. 0-0 biten maçta istenmeyen olaylar yaşandı.
Maçın ardından takım kaptanı Ahmet İlhan Özek de açıklamalar yaptı. Özek tribünlerdeki dostluk sahada da sürsün istediklerini ancak rakip takımın kalecisinin buna izin vermediğini söyledi:
Taraftarın attığı yabancı maddelerden birinin kendisine isabet etmesiyle ilgili bir soruya da Ahmet İlhan, "Önemli bir şey yok, keşke hiç atılmasaydı. Atılmasın diye gittim ama bana denk geldi. Canları sağ olsun'' dedi.
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