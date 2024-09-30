Dünya Jose Mourinho'nun Laptoplu İtirazını Konuşuyor
Dünya Jose Mourinho'nun Laptoplu İtirazını Konuşuyor
Jose Mourinho, Antalyaspor maçında sayılmayan gollerine itiraz etmek için yedek kulübesinde bulunan laptopu yayıncı kuruluşun kamerasının önüne koymuş ve ekrana yansımasını sağlamıştı. Bu hareket dünya basınının da gündemine oturdu.
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Jose Mourinho'nun laptoplu isyanı İngiltere'den İtalya'ya Portekiz'den İspanya'ya kadar tüm gazetelerin gündemindeydi.
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İtalya'da Corriere dello Sport bu protestoyu "Daha önce hiç görülmemiş bir protesto" diye okuyucularına duyururken La Gazzetta dello Sport "Delilik ve Dahilik" başlığıyla konuyu haberleştirdi.
Sky Sport ise "José Mourinho'nun protestosu: Dzeko'nun izin verilmeyen golü için PC kamera önüne geldi" dedi.
İspanyol AS, "Yeni bir Mourinho şovu daha" derken Sport 45 "Mourinho'nun son gösterisi" dedi.
Daily Mail'in "itiraz için benzersiz bir yol buldu" başlığıyla konuyu detaylı şekilde anlatırken Planet Football, "Yeni bir sarı kart icat etti" yorumunu yaptı.
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Portekiz'den A Bola ise Portekizli çalıştırıcının hareketi için "Mourinho olağandışı davranışları nedeniyle yeniden ilgi odağı oldu" dedi.
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