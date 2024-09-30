Volkan Demirel, Hatayspor'da DM'den Yaptığı Transferleri Açıkladı
Volkan Demirel, Hatayspor'da DM'den Yaptığı Transferleri Açıkladı
Bir dönem Hatayspor'da teknik direktörlük koltuğunda oturan Volkan Demirel, transferde denediği ilginç yöntemi paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hatayspor'da olduğu dönem yabancı transferleri nasıl yaptığını açıklayan Volkan Demirel anlattığı anıyla güldürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunduğu programda Tümer Metin ve Ümit Karan'la yorumcu olarak görev yapan Volkan Demirel, zorlu transfer süreçlerinde "DM'den yürüdüğünü" söyledi.
Volkan Demirel, "Hatayspor'la oyuncu izliyoruz ama herkese kendim ulaşmak istiyorum, ismimiz var diyorum, yazıyorum." diyen Volkan Demirel, "O dönem herkese DM'den yazıyordum" dedi.
Volkan Demirel, "Diyorum ki 'Nasılsın iyi misin?' cevap gelirse hemen uzatıyorum muhabbeti. DM'den en az 3-4 tane transfer yaptım" dedi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın