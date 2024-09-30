Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Volkan Demirel, Hatayspor'da DM'den Yaptığı Transferleri Açıkladı

Volkan Demirel, Hatayspor'da DM'den Yaptığı Transferleri Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
30.09.2024 - 09:31

Bir dönem Hatayspor'da teknik direktörlük koltuğunda oturan Volkan Demirel, transferde denediği ilginç yöntemi paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hatayspor'da olduğu dönem yabancı transferleri nasıl yaptığını açıklayan Volkan Demirel anlattığı anıyla güldürdü.

Hatayspor'da olduğu dönem yabancı transferleri nasıl yaptığını açıklayan Volkan Demirel anlattığı anıyla güldürdü.

TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunduğu programda Tümer Metin ve Ümit Karan'la yorumcu olarak görev yapan Volkan Demirel, zorlu transfer süreçlerinde "DM'den yürüdüğünü" söyledi.

TV100 ekranlarında Ersin Düzen'in sunduğu programda Tümer Metin ve Ümit Karan'la yorumcu olarak görev yapan Volkan Demirel, zorlu transfer süreçlerinde "DM'den yürüdüğünü" söyledi.

Volkan Demirel, "Hatayspor'la oyuncu izliyoruz ama herkese kendim ulaşmak istiyorum, ismimiz var diyorum, yazıyorum." diyen Volkan Demirel, "O dönem herkese DM'den yazıyordum" dedi.

Volkan Demirel, "Hatayspor'la oyuncu izliyoruz ama herkese kendim ulaşmak istiyorum, ismimiz var diyorum, yazıyorum." diyen Volkan Demirel, "O dönem herkese DM'den yazıyordum" dedi.

Volkan Demirel, "Diyorum ki 'Nasılsın iyi misin?' cevap gelirse hemen uzatıyorum muhabbeti. DM'den en az 3-4 tane transfer yaptım" dedi.

Volkan Demirel, "Diyorum ki 'Nasılsın iyi misin?' cevap gelirse hemen uzatıyorum muhabbeti. DM'den en az 3-4 tane transfer yaptım" dedi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın