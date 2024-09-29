Fenerbahçe'de Szymanski'nin Kaçırdığı Gol Saç Baş Yoldurttu
Fenerbahçe'de Szymanski'nin Kaçırdığı Gol Saç Baş Yoldurttu
Fenerbahçe kariyerine gol ve asistlerle başlayarak taraftarları mutlu eden Sebastian Szymanski, son dönemde gol sevinci yaşamaktan hayli uzak kaldı. Bunun yanında Antalyaspor maçında öyle bir gol kaçırdı ki kendisiyle ilgili eleştirileri adeta haklı çıkardı.
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Szymanski'nin İstanbul günleri rüya gibi başlamıştı. Hatta kendisi ile ilgili geldiği dönem "skorer değil" diyen Serdar Ali Çelikler, "zorunlu açıklama" yapmaya zorlanmıştı.
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Ancak zaman Serdar Ali Çelikler'i adeta haklı çıkardı. "Gol atamayan 10 numara" olarak eleştirilerini sürdüren Çelikler için bu gece bir done daha çıktı.
Sebastian Szymanski, kaleye bir metre mesafeden müsait pozisyonda topu ağlara gönderemedi.
Szymanski'nin saç baş yoldurttuğu o pozisyon:
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