Fenerbahçe'de Szymanski'nin Kaçırdığı Gol Saç Baş Yoldurttu

Fenerbahçe kariyerine gol ve asistlerle başlayarak taraftarları mutlu eden Sebastian Szymanski, son dönemde gol sevinci yaşamaktan hayli uzak kaldı. Bunun yanında Antalyaspor maçında öyle bir gol kaçırdı ki kendisiyle ilgili eleştirileri adeta haklı çıkardı.