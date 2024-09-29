Selçuk İnan ve Arda Turan'ın Buluşmasında Stadyumda 'Karam' Çaldı

Eyüpspor'un Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta iki dost da karşı karşıya geldi. Türk futbolunun 'renklerinden' olan Karam Tayfa'nın ikilisi Arda Turan ve Selçuk İnan iki teknik direktör olarak rakip oldular. İkili sahaya çıkarken stadyum sorumlulularının da küçük bir sürprizi vardı.