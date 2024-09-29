Selçuk İnan ve Arda Turan'ın Buluşmasında Stadyumda 'Karam' Çaldı
Selçuk İnan ve Arda Turan'ın Buluşmasında Stadyumda 'Karam' Çaldı
Eyüpspor'un Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği maçta iki dost da karşı karşıya geldi. Türk futbolunun 'renklerinden' olan Karam Tayfa'nın ikilisi Arda Turan ve Selçuk İnan iki teknik direktör olarak rakip oldular. İkili sahaya çıkarken stadyum sorumlulularının da küçük bir sürprizi vardı.
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Süper Lig'de Eyüpspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Eyüpspor rakibini 3-2 ile geçerken iki teknik adamın karşı karşıya gelmesi de çokça konuşuldu.
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Maç öncesi birbirlerine başarılar dileyen Arda Turan ve Selçuk İnan samimi görüntüler verdi. Bir süre sohbet de eden ikili basın mensuplarına gülerek poz verdi.
İkilinin bir araya geldiği anda stadyum personellerinin de ikiliye küçük bir sürprizi vardı. Karam Tayfa olarak nam salan ekibin iki üyesine stadyum hoparlöründen çalan şarkı izleyenleri güldürdü.
İkili bir araya gelirken stadyumda Hakan Peker'den "Karam" şarkısı çaldı:
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