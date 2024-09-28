Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Barcelona'ya UEFA'dan Nazi Dönemi Sembolü Nedeniyle Ceza Geldi

Barcelona'ya UEFA'dan Nazi Dönemi Sembolü Nedeniyle Ceza Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
28.09.2024 - 17:25

İspanya'da Katalonya'nın temsilcisi niteliğindeki Barcelona'ya tarihi boyunca karşılaşmadığı bir ceza uygulandı. Barcelona'ya UEFA'dan 10.000 Euro ceza geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Barcelona, İspanya'da hem ayrılıkçı Katalanların hem de sola yakın cumhuriyetçi fikirlere sahip insanların takımı olarak ön plana çıkıyor.

Barcelona, İspanya'da hem ayrılıkçı Katalanların hem de sola yakın cumhuriyetçi fikirlere sahip insanların takımı olarak ön plana çıkıyor.

Barcelona'nın Monaco'ya deplasmanda 2-1 yenildiği maçta taraftarlarının açtığı bir pankart ise hem bu kimliğin aksini düşündürdü hem de insanlık suçu teşkil etti.

Barcelona'nın Monaco'ya deplasmanda 2-1 yenildiği maçta taraftarlarının açtığı bir pankart ise hem bu kimliğin aksini düşündürdü hem de insanlık suçu teşkil etti.

Barcelona'lı taraftarlar lige harika bir başlangıç yapan Alman teknik direktör Hansi Flick'i selamlamak için tribünde bir pankart açtı. Pankartta yer alan ifade ise Hitler'i hatırlattı.

Barcelona'lı taraftarlar lige harika bir başlangıç yapan Alman teknik direktör Hansi Flick'i selamlamak için tribünde bir pankart açtı. Pankartta yer alan ifade ise Hitler'i hatırlattı.

"Heil Hitler" sözünden esinlenerek yapılan "Flick Heil" pankartı, Nazizm dönemini hatırlattığı için UEFA tarafından cezalandırıldı. UEFA tarafından Katalan ekibinie 10 bin Euro ceza verildi.

"Heil Hitler" sözünden esinlenerek yapılan "Flick Heil" pankartı, Nazizm dönemini hatırlattığı için UEFA tarafından cezalandırıldı. UEFA tarafından Katalan ekibinie 10 bin Euro ceza verildi.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın