Barcelona'ya UEFA'dan Nazi Dönemi Sembolü Nedeniyle Ceza Geldi
Barcelona'ya UEFA'dan Nazi Dönemi Sembolü Nedeniyle Ceza Geldi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barcelona, İspanya'da hem ayrılıkçı Katalanların hem de sola yakın cumhuriyetçi fikirlere sahip insanların takımı olarak ön plana çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Barcelona'nın Monaco'ya deplasmanda 2-1 yenildiği maçta taraftarlarının açtığı bir pankart ise hem bu kimliğin aksini düşündürdü hem de insanlık suçu teşkil etti.
Barcelona'lı taraftarlar lige harika bir başlangıç yapan Alman teknik direktör Hansi Flick'i selamlamak için tribünde bir pankart açtı. Pankartta yer alan ifade ise Hitler'i hatırlattı.
"Heil Hitler" sözünden esinlenerek yapılan "Flick Heil" pankartı, Nazizm dönemini hatırlattığı için UEFA tarafından cezalandırıldı. UEFA tarafından Katalan ekibinie 10 bin Euro ceza verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın