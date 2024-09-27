Real Madrid, X Hesabından Paylaştı: Arda Güler de Antrenman Paylaşımında Yerini Aldı
Real Madrid, X Hesabından Paylaştı: Arda Güler de Antrenman Paylaşımında Yerini Aldı
Real Madrid, X hesabından yaptığı son paylaşımda antrenman görüntülerine yer verdi. Oldukça sıkı çalıştıkları ve gelecek maça iyi hazırlandıklarını gösteren görüntülerde milli gururumuz Arda Güler de yerini aldı.
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2023 yılının Temmuz ayında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devine transferinin ardından sosyal medyada tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmişti.
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Son dönemlerde giderek daha fazla forma şansı bulmaya başlayan 19 yaşındaki genç yıldız, antrenmanda attığı goller ve çalımlarıyla da sosyal medyada olumlu tepkiler alıyor.
Ayrıca paylaşımı görenler sosyal medyadan güzel yorumlarını eksik etmedi:
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