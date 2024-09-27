Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Real Madrid, X Hesabından Paylaştı: Arda Güler de Antrenman Paylaşımında Yerini Aldı

Real Madrid, X Hesabından Paylaştı: Arda Güler de Antrenman Paylaşımında Yerini Aldı

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
27.09.2024 - 21:49

Real Madrid, X hesabından yaptığı son paylaşımda antrenman görüntülerine yer verdi. Oldukça sıkı çalıştıkları ve gelecek maça iyi hazırlandıklarını gösteren görüntülerde milli gururumuz Arda Güler de yerini aldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

2023 yılının Temmuz ayında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devine transferinin ardından sosyal medyada tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmişti.

2023 yılının Temmuz ayında Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, İspanyol devine transferinin ardından sosyal medyada tüm dünyanın ilgi odağı haline gelmişti.

Son dönemlerde giderek daha fazla forma şansı bulmaya başlayan 19 yaşındaki genç yıldız, antrenmanda attığı goller ve çalımlarıyla da sosyal medyada olumlu tepkiler alıyor.

Son dönemlerde giderek daha fazla forma şansı bulmaya başlayan 19 yaşındaki genç yıldız, antrenmanda attığı goller ve çalımlarıyla da sosyal medyada olumlu tepkiler alıyor.

Genç yıldız, en son yeni arabasıyla verdiği pozla adından söz ettirmişti 👇

Pazar günü Atletico Madrid ile oynanacak derbi maçı öncesi Real Madrid'in X hesabından bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda antrenman görüntülerine yer verildi. Arda Güler'in de yer aldığı antrenman görüntülerini şuradan izleyebilirsiniz👇

Ayrıca paylaşımı görenler sosyal medyadan güzel yorumlarını eksik etmedi:

Ayrıca paylaşımı görenler sosyal medyadan güzel yorumlarını eksik etmedi:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın