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Arda Güler Yeni Arabasıyla Poz Verdi: Hediyeler Real Madrid'e Teslim Edildi

Arda Güler Yeni Arabasıyla Poz Verdi: Hediyeler Real Madrid'e Teslim Edildi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 14:07

Ünlü Alman otomobil üreticisi BMW, İspanya'nın ve dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden Real Madrid'in futbolcularına, elektrikli otomobil hediye etti. Eflatun-beyazlı kulüpte forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in de yeni arabası belli oldu.

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Real Madridli futbolcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da kulübün sponsorluk anlaşması kapsamında yeni araçlarına kavuştu.

Real Madridli futbolcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da kulübün sponsorluk anlaşması kapsamında yeni araçlarına kavuştu.

Ünlü Alman otomobil markası BMW, elektrikli modellerini yıldız isimlerle buluşturdu.

Ünlü Alman otomobil markası BMW, elektrikli modellerini yıldız isimlerle buluşturdu.

Arda Güler'in yeni aracı, BMW i7 xDrive 60 oldu.

Arda Güler'in yeni aracı, BMW i7 xDrive 60 oldu.

19 yaşındaki milli futbolcuya, geçtiğimiz sezon XM'i hediye edilmişti.

19 yaşındaki milli futbolcuya, geçtiğimiz sezon XM'i hediye edilmişti.
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