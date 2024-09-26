Arda Güler Yeni Arabasıyla Poz Verdi: Hediyeler Real Madrid'e Teslim Edildi

Ünlü Alman otomobil üreticisi BMW, İspanya'nın ve dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden Real Madrid'in futbolcularına, elektrikli otomobil hediye etti. Eflatun-beyazlı kulüpte forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in de yeni arabası belli oldu.