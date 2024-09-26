Arda Güler Yeni Arabasıyla Poz Verdi: Hediyeler Real Madrid'e Teslim Edildi
Arda Güler Yeni Arabasıyla Poz Verdi: Hediyeler Real Madrid'e Teslim Edildi
Ünlü Alman otomobil üreticisi BMW, İspanya'nın ve dünyanın önde gelen futbol kulüplerinden Real Madrid'in futbolcularına, elektrikli otomobil hediye etti. Eflatun-beyazlı kulüpte forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler'in de yeni arabası belli oldu.
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Real Madridli futbolcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da kulübün sponsorluk anlaşması kapsamında yeni araçlarına kavuştu.
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Ünlü Alman otomobil markası BMW, elektrikli modellerini yıldız isimlerle buluşturdu.
Arda Güler'in yeni aracı, BMW i7 xDrive 60 oldu.
19 yaşındaki milli futbolcuya, geçtiğimiz sezon XM'i hediye edilmişti.
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