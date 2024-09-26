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Yabancıya Gitmedi: Fenerbahçe'nin Yollarını Ayırdığı Joao Pedro Hull City'e İmza Attı!

Yabancıya Gitmedi: Fenerbahçe'nin Yollarını Ayırdığı Joao Pedro Hull City'e İmza Attı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 15:42

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı golcü Joao Pedro, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin formasını sırtına geçirdi.

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2022'de Fenerbahçe'ye katılmıştı.

2022'de Fenerbahçe'ye katılmıştı.

8 sezon İtalya Seri A ekibi Cagliari'de mücadele eden forvet, 2022 yazında Fenerbahçe'nin yolunu tutmuştu. Sarı-lacivertliler, bu transfer için 4.6 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Beklenilen performansı veremeyince sözleşmesi feshedilidi.

Beklenilen performansı veremeyince sözleşmesi feshedilidi.

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı, zamanla Fenerbahçe taraftarının en çok tepki çeken isimlerinden biri haline geldi. Form tutaması, yaşadığı sakatlık vedayı getirdi. 2023-2024 sezonunu kiralık olarak Gremio'da geçiren golcü, orada da 'istenmeyen adam' konumuna düştü. Fenerbahçe de kiralık anlaşma sonra erdikten sonra yolları tek taraflı olarak ayrıldı.

Yeni adresi Hull Ciyt oldu.

Yeni adresi Hull Ciyt oldu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City, 32 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Turuncu-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Pedro'yla 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

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