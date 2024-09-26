Yabancıya Gitmedi: Fenerbahçe'nin Yollarını Ayırdığı Joao Pedro Hull City'e İmza Attı!
Yabancıya Gitmedi: Fenerbahçe'nin Yollarını Ayırdığı Joao Pedro Hull City'e İmza Attı!
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Brezilyalı golcü Joao Pedro, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz ekibi Hull City'nin formasını sırtına geçirdi.
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2022'de Fenerbahçe'ye katılmıştı.
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Beklenilen performansı veremeyince sözleşmesi feshedilidi.
Yeni adresi Hull Ciyt oldu.
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