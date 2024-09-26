Yabancıya Gitmedi: Fenerbahçe'nin Yollarını Ayırdığı Joao Pedro Hull City'e İmza Attı!

Büyük umutlarla transfer edilen Brezilyalı, zamanla Fenerbahçe taraftarının en çok tepki çeken isimlerinden biri haline geldi. Form tutaması, yaşadığı sakatlık vedayı getirdi. 2023-2024 sezonunu kiralık olarak Gremio'da geçiren golcü, orada da 'istenmeyen adam' konumuna düştü. Fenerbahçe de kiralık anlaşma sonra erdikten sonra yolları tek taraflı olarak ayrıldı.