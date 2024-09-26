Galatasaray'dan Hem PAOK'a Hem de Fenerbahçe'ye Maç Sonunda Gönderme!

Lig formatıyla ilk kez oynanan turnuvanın ilk haftasından Galatasaray, üç puanla ayrıldı. Okan Buruk liderliğindeki temsilcimiz, Yunanistan takımı PAOK'u 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller, Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Icardi'den geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise 67'de Giannis Konstantelias kaydetti.