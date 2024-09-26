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Galatasaray'dan Hem PAOK'a Hem de Fenerbahçe'ye Maç Sonunda Gönderme!

Galatasaray'dan Hem PAOK'a Hem de Fenerbahçe'ye Maç Sonunda Gönderme!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 09:17

Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başladı. Sarı-kırmızılılar, maçtan sonra Yunan ekibine ve son lig maçındaki rakibi Fenerbahçe'ye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

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Cimbom, Avrupa Ligi'ne 3 puanla "Merhaba" dedi.

Cimbom, Avrupa Ligi'ne 3 puanla "Merhaba" dedi.

Lig formatıyla ilk kez oynanan turnuvanın ilk haftasından Galatasaray, üç puanla ayrıldı. Okan Buruk liderliğindeki temsilcimiz, Yunanistan takımı PAOK'u 3-1 mağlup etti. Galibiyeti getiren goller, Baba Rahman (KK), Yunus Akgün ve Icardi'den geldi. Deplasman ekibinin tek golünü ise 67'de Giannis Konstantelias kaydetti.

Son iki maçın aynı skorla bitmesi gündem oldu.

Son iki maçın aynı skorla bitmesi gündem oldu.

Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray dev derbide gülen taraf, 3-1'le sarı-kırmızılılar olmuştu. PAOK maçının da aynı skorla noktalanması sonrası taraftarlar, sosyal medyada ezeli rakipleriyle oynadıkları maçı hatırlattı.

Galatasaray, "Alışkanlık" dedi.

Galatasaray, "Alışkanlık" dedi.
twitter.com

Kulübün X hesabından yapılan paylaşımda PAOK mücadelesinin skoruna 'alışkanlık' notu düşülerek dev derbinin sonucuna gönderme yapıldı.

PAOK'a da cevap geldi.

PAOK'a da cevap geldi.
twitter.com

Yunan ekibi, karşılaşmadan önce maç günü paylaşımında 'İstanbul' yerine 'Konstantinopolis'e giden yol!' ifadelerini kullanmış, büyük tepki çekmişti. Sarı-kırmızılılar da galibiyetin ardından 'Burası İstanbul' mesajı verdi.

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