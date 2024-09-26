Galatasaray'dan Hem PAOK'a Hem de Fenerbahçe'ye Maç Sonunda Gönderme!
Galatasaray'dan Hem PAOK'a Hem de Fenerbahçe'ye Maç Sonunda Gönderme!
Süper Lig'de yoluna kayıpsız devam eden Galatasaray, Avrupa Ligi'ne PAOK galibiyetiyle başladı. Sarı-kırmızılılar, maçtan sonra Yunan ekibine ve son lig maçındaki rakibi Fenerbahçe'ye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Cimbom, Avrupa Ligi'ne 3 puanla "Merhaba" dedi.
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Son iki maçın aynı skorla bitmesi gündem oldu.
Galatasaray, "Alışkanlık" dedi.
PAOK'a da cevap geldi.
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