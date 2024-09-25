Osimhen'in Çıkıp Icardi'nin Girdiğini Gören Galatasaraylılar Gözlerine İnanamadı
Osimhen'in Çıkıp Icardi'nin Girdiğini Gören Galatasaraylılar Gözlerine İnanamadı
Galatasaray'ın PAOK mücadelesinde yaptığı forvet değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı ekibin geçmiş yıllara kıyasla hücum hattındaki gelişme, futbolseverlere gerçeği sorgulattı.
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Aslan, Avrupa'da üç maç sonra kazandı.
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Icardi, golle döndü
Oyuncu değişikliği paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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