Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Osimhen'in Çıkıp Icardi'nin Girdiğini Gören Galatasaraylılar Gözlerine İnanamadı

Osimhen'in Çıkıp Icardi'nin Girdiğini Gören Galatasaraylılar Gözlerine İnanamadı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
26.09.2024 - 01:21

Galatasaray'ın PAOK mücadelesinde yaptığı forvet değişikliği sosyal medyada gündem oldu. Sarı-kırmızılı ekibin geçmiş yıllara kıyasla hücum hattındaki gelişme, futbolseverlere gerçeği sorgulattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Aslan, Avrupa'da üç maç sonra kazandı.

Aslan, Avrupa'da üç maç sonra kazandı.
cdnuploads.aa.com.tr

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Yunanistan temsilcisi PAOK'u 3-1 yenerek organizasyona 3 puanla başladı.

Icardi, golle döndü

Icardi, golle döndü

Sakatlığını atlatan Arjantinli yıldız, çıktığı ilk maçta fileleri havalandırdı. Tecrübeli forvet, maçın 90+5. dakikasında skoru 3-1'e getiren golü atarak takımını rahatlattı.

Oyuncu değişikliği paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Oyuncu değişikliği paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
twitter.com

Sarı-kırmızılı temsilcimizde Osimhen, 78'de yerini Icardi'ye bıraktı. Kulüp hesabından değişikliğe dair yapılan paylaşım, beraberinde bir çok yorumu getirdi.

👇👇

👇👇
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın