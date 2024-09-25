Zirvede Galatasaray'ın Yıldızı Var! Avrupa Ligi'nin En Değerli Futbolcuları Açıklandı
Zirvede Galatasaray'ın Yıldızı Var! Avrupa Ligi'nin En Değerli Futbolcuları Açıklandı
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelece edeceği Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncular belli oldu. Listenin zirvesinde Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen yer aldı. İşte turnuvanın en pahalı 11'i 👇 (Transfermarkt)
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11 - Diego Costa (Porto)
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10 - Zubimendi (Real Sociedad)
9 - Van de Ven (Tottenham)
8 - Mainoo (Manchester United)
7 - Rasmus Højlund (Manchester United)
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6 - Romero (Tottenham)
5 - De Ligt
4 - James Maddison (Tottenham)
3 - Nico Williams (Bilbao)
2 - Bruno Fernandes (Manchester United)
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1 - Victor Osimhen (Galatasaray)
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