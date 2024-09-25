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Zirvede Galatasaray'ın Yıldızı Var! Avrupa Ligi'nin En Değerli Futbolcuları Açıklandı

Zirvede Galatasaray'ın Yıldızı Var! Avrupa Ligi'nin En Değerli Futbolcuları Açıklandı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 20:51

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelece edeceği Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncular belli oldu. Listenin zirvesinde Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen yer aldı. İşte turnuvanın en pahalı 11'i 👇 (Transfermarkt)

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11 - Diego Costa (Porto)

11 - Diego Costa (Porto)
  • 45 milyon euro

10 - Zubimendi (Real Sociedad)

10 - Zubimendi (Real Sociedad)
  • 50 milyon euro

9 - Van de Ven (Tottenham)

9 - Van de Ven (Tottenham)
  • 55 milyon euro

8 - Mainoo (Manchester United)

8 - Mainoo (Manchester United)
  • 55 milyon euro

7 - Rasmus Højlund (Manchester United)

7 - Rasmus Højlund (Manchester United)
  • 65 milyon euro
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6 - Romero (Tottenham)

6 - Romero (Tottenham)
  • 65 milyon euro

5 - De Ligt

5 - De Ligt
  • 65 milyon euro

4 - James Maddison (Tottenham)

4 - James Maddison (Tottenham)
  • 70 milyon euro

3 - Nico Williams (Bilbao)

3 - Nico Williams (Bilbao)
  • 70 milyon euro

2 - Bruno Fernandes (Manchester United)

2 - Bruno Fernandes (Manchester United)
  • 70 milyon euro
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1 - Victor Osimhen (Galatasaray)

1 - Victor Osimhen (Galatasaray)
  • 100 milyon euro
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