Zirvede Galatasaray'ın Yıldızı Var! Avrupa Ligi'nin En Değerli Futbolcuları Açıklandı

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin mücadelece edeceği Avrupa Ligi'nde en değerli oyuncular belli oldu. Listenin zirvesinde Galatasaray'ın Napoli'den kadrosuna kiralık olarak kattığı Nijeryalı golcü Victor Osimhen yer aldı. İşte turnuvanın en pahalı 11'i 👇 (Transfermarkt)