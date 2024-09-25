Aziz Yıldırım ile Okan Buruk'un Görüşmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Aziz Yıldırım ile Okan Buruk'un Görüşmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bir arada olduğu bir fotoğraf, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Durum, netlik kazandı.
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Aziz Yıldırım, derbi mağlubiyeti sonrası konuşmuştu.
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Okan Buruk ile görüştüğü servis edildi.
İddialara yönelik açıklama geldi.
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