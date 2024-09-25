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Aziz Yıldırım ile Okan Buruk'un Görüşmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Aziz Yıldırım ile Okan Buruk'un Görüşmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 20:05

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım ile Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un bir arada olduğu bir fotoğraf, sosyal medyada çeşitli spekülasyonlara yol açmıştı. Durum, netlik kazandı.

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Aziz Yıldırım, derbi mağlubiyeti sonrası konuşmuştu.

Aziz Yıldırım, derbi mağlubiyeti sonrası konuşmuştu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a evinde 3-1 kaybetmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlardan 'istifa' sesleri yükselmiş, Aziz Yıldırım'ın göreve gelmesi için çağrıda bulunulmuştu. Eski başkanın da bu çağrılara kayıtsız kalmadığı iddia edilmişti. Yıldırım, iddialara karşın 'taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir.' ifadelerini kullanmıştı.

Okan Buruk ile görüştüğü servis edildi.

Okan Buruk ile görüştüğü servis edildi.

Derbinin yankıları sosyal medya sürerken Yıldırım'ın Okan Buruk ile görüşme gerçekleştirdiği belirtilmiş, neler konuşulduğu da futbolseverler tarafından merak edilmişti.

İddialara yönelik açıklama geldi.

İddialara yönelik açıklama geldi.

Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden olduğu iddia edilen L1 Üçgen'den Necati Mete, X hesabından yaptığı paylaşımla durumu şöyle özetledi:

'Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar.'

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Medeniyet olmasın dimi ülke de, adamlar birbirlerini bir alışveriş merkezinde görüyorlar ve olması gereken oluyor ama taraftarlara göre birinin oradan yaralı... Devamını Gör