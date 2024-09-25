Aziz Yıldırım ile Okan Buruk'un Görüşmesi Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Aziz Yıldırım'ın iletişim ekibinden olduğu iddia edilen L1 Üçgen'den Necati Mete, X hesabından yaptığı paylaşımla durumu şöyle özetledi:

'Aziz Yıldırım'ın Okan Buruk ile olan fotoğrafı yaklaşık 3 hafta önceden. Başkan kızı Yaz ile birlikte alışveriş yaparken Okan Buruk'a rastlıyorlar, Okan Buruk ayağa kalkıyor, merhabalaşıyorlar. Sonra alışverişe devam ediyorlar, konu bu kadar.'