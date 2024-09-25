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İstanbul Yerine "Konstantinopolis" Yazdılar! Galatasaray'ın Rakibi PAOK'tan Skandal Paylaşım

İstanbul Yerine "Konstantinopolis" Yazdılar! Galatasaray'ın Rakibi PAOK'tan Skandal Paylaşım

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
25.09.2024 - 17:48

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan ekibi PAOK, maç günü paylaşımında büyük bir skandala imza attı.

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Yolculuğa dair video yayınlandılar.

Yolculuğa dair video yayınlandılar.

Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından İstanbul'a olan yolculuk anlarını paylaştı.

Paylaşıma düşülen not, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Paylaşıma düşülen not, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Yunan kulübün, İstanbul yerine 'Konstantinopolis'e giden yol!' ifadesi kullanması tansiyonu yükseltti.

Karşılaşma, saat 22'de başlayacak.

Karşılaşma, saat 22'de başlayacak.

Süper Lig'de derbi galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'ın PAOK mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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