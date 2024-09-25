İstanbul Yerine "Konstantinopolis" Yazdılar! Galatasaray'ın Rakibi PAOK'tan Skandal Paylaşım
İstanbul Yerine "Konstantinopolis" Yazdılar! Galatasaray'ın Rakibi PAOK'tan Skandal Paylaşım
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak Yunanistan ekibi PAOK, maç günü paylaşımında büyük bir skandala imza attı.
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Yolculuğa dair video yayınlandılar.
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Paylaşıma düşülen not, sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Karşılaşma, saat 22'de başlayacak.
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