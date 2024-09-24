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Erman Toroğlu Mourinho'nun Derbi Sonrası Çuvalla Görüntülenmesini Tiye Aldı

Erman Toroğlu Mourinho'nun Derbi Sonrası Çuvalla Görüntülenmesini Tiye Aldı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 21:19

Galatasaray maçının ardından taşıdığı çuvalla dikkat çeken Jose Mourinho'ya Erman Toroğlu'ndan göndermeli bir yorum geldi. Toroğlu, durumu maçın skoruyla ilişkilendirdi.

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Kadıköy'de gülen taraf Galatasaray olmuştu.

Kadıköy'de gülen taraf Galatasaray olmuştu.

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek altıncı maçından da üç puanla ayrılmış ve Okan Buruk ile tarihi bir başarıya imza atmıştı.

Mourinho'nun maç sonrası çuvalla stadyumdan ayrılması dikkat çekmişti.

Mourinho'nun maç sonrası çuvalla stadyumdan ayrılması dikkat çekmişti.

Portekizli teknik adam, mücadelenin basın toplantısına katılmama kararı almış, özel aracı ile evinin yolunu tutmuştu. Aracına giderken taşıdığı çuval ise herkes tarafından merak konusu olmuştu.

Erman Toroğlu, duruma mizahi yaklaştı.

Erman Toroğlu, duruma mizahi yaklaştı.

SkySpor'da konuşan Toroğlu, sosyal medyada gündem olan çuval konusu hakkında “Mourinho, stattan ayrılırken elinde olan çuvalın içinde Galatasaray'dan yediği 3 golün topu olabilir. Bahane yaptı, basın toplantısından kaçtı. Galip gelseydi 1 saat beklerdi” ifadelerini kullandı.

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