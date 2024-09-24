Erman Toroğlu Mourinho'nun Derbi Sonrası Çuvalla Görüntülenmesini Tiye Aldı
Erman Toroğlu Mourinho'nun Derbi Sonrası Çuvalla Görüntülenmesini Tiye Aldı
Galatasaray maçının ardından taşıdığı çuvalla dikkat çeken Jose Mourinho'ya Erman Toroğlu'ndan göndermeli bir yorum geldi. Toroğlu, durumu maçın skoruyla ilişkilendirdi.
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Kadıköy'de gülen taraf Galatasaray olmuştu.
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Mourinho'nun maç sonrası çuvalla stadyumdan ayrılması dikkat çekmişti.
Erman Toroğlu, duruma mizahi yaklaştı.
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