Erman Toroğlu Mourinho'nun Derbi Sonrası Çuvalla Görüntülenmesini Tiye Aldı

Süper Lig'de 5'te 5 yaparak liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek altıncı maçından da üç puanla ayrılmış ve Okan Buruk ile tarihi bir başarıya imza atmıştı.