Herkes Onu Konuşuyor: Portekiz'de Gündem Kerem Aktürkoğlu'nun Müthiş Performansı

Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı.