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Herkes Onu Konuşuyor: Portekiz'de Gündem Kerem Aktürkoğlu'nun Müthiş Performansı

Herkes Onu Konuşuyor: Portekiz'de Gündem Kerem Aktürkoğlu'nun Müthiş Performansı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 18:32

Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de parlamaya devam ediyor. Milli futbolcu, son lig maçındaki performansıyla hem taraftarlarını hem de basını kendine hayran bıraktı.

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Portekiz Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti.

Portekiz Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Pavlidis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90. dakikada Arthur'dan geldi.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Pavlidis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90. dakikada Arthur'dan geldi.

Orkun Kökçü ile maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, ilk iki golün asistini yaparak geceye damga vurdu.

Orkun Kökçü ile maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, ilk iki golün asistini yaparak geceye damga vurdu.

Ülke basını, milli futbolcuyu manşetlere taşıdı ve takıma katıldığı günden bu yana yaptığı katkıdan dolayı övgüyle bahsetti.

Ülke basını, milli futbolcuyu manşetlere taşıdı ve takıma katıldığı günden bu yana yaptığı katkıdan dolayı övgüyle bahsetti.

Glorosio 1904

Glorosio 1904

Aktürkoğlu, Hogwarts'ın büyüsünü Bessa'ya taşıdı

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A Bola

A Bola

Harry Potter iki asistle büyüledi. Aktürkoğlu yine Kırmızılar'ın galibiyetinde belirleyici oldu ve bu kez iki gol atarak cömert bir rol oynadı. Sanki sihirli bir değnek değmiş gibi, Harry Potter 59. dakikada büyük bir gol fırsatını kaçırdı.

Zero Zero

Zero Zero

Aktürkoğlu soldan iyi bir hareketle Pavlidis'i topla buluşturdu ve Yunan oyuncu, topu ağlara gönderdi. Aktürkoğlu daha sonra adını golcüler listesine ekleme şansına sahipti ancak fırsatı kaçırdı.

Noticiasaominuto

Noticiasaominuto

Benfica, Bessa'yı 'Türk hamamına' çevirdi.

Record

Record

Orkun, maçın öne çıkan isimlerinden biriydi. Vatandaşı Aktürkoğlu ise her zaman takımın en yerinde duramayan oyuncularından biri oldu ama tam olarak istediği gibi bir gece geçiremedi. Birkaç şansı harcadı ama maçı da iki asistle tamamladı.

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