Herkes Onu Konuşuyor: Portekiz'de Gündem Kerem Aktürkoğlu'nun Müthiş Performansı
Herkes Onu Konuşuyor: Portekiz'de Gündem Kerem Aktürkoğlu'nun Müthiş Performansı
Transfer döneminin son günlerinde Galatasaray'dan ayrılarak Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de parlamaya devam ediyor. Milli futbolcu, son lig maçındaki performansıyla hem taraftarlarını hem de basını kendine hayran bıraktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Portekiz Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren goller, 11. dakikada Pavlidis, 31. dakikada Orkun Kökçü ve 90. dakikada Arthur'dan geldi.
Orkun Kökçü ile maça 11'de başlayan Kerem Aktürkoğlu, ilk iki golün asistini yaparak geceye damga vurdu.
Ülke basını, milli futbolcuyu manşetlere taşıdı ve takıma katıldığı günden bu yana yaptığı katkıdan dolayı övgüyle bahsetti.
Glorosio 1904
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
A Bola
Zero Zero
Noticiasaominuto
Record
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın