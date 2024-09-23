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Partizan Taraftarı Kızılyıldız Derbisi Kaybedilince Soyunma Odasını Bastı!

Partizan Taraftarı Kızılyıldız Derbisi Kaybedilince Soyunma Odasını Bastı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
24.09.2024 - 00:40

Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Kızılyıldız derbisini kaybetmelerinin ardından taraftarlarının saldırısına uğradı.

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Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan, Kızılyıldız'ı ağırladı.

Sırbistan Süper Ligi'nin 9. haftasında Partizan, Kızılyıldız'ı ağırladı.

Konuk ekip, derbi mücadelesinden 4-0'la ayrıldı.

Konuk ekip, derbi mücadelesinden 4-0'la ayrıldı.

Ev sahibi ekibin taraftarları, yenilgi sonrası soyunma odasını bastı.

Ev sahibi ekibin taraftarları, yenilgi sonrası soyunma odasını bastı.

Soyunma odasının kapısının ve camının kırılması sonucunda Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic'in yüzünde ve boynun kesikler meydana geldi. İçeride bulunan futbolcu ve görevlilerin de yaralandığı aktarıldı.

Soyunma odasının kapısının ve camının kırılması sonucunda Partizan Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic'in yüzünde ve boynun kesikler meydana geldi. İçeride bulunan futbolcu ve görevlilerin de yaralandığı aktarıldı.

Stanojevic, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor'un başına geçmiş, ekim ayında yollar ayrılmıştı.

Stanojevic, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısında Konyaspor'un başına geçmiş, ekim ayında yollar ayrılmıştı.
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Kızılyıldız'da da hat-trick yaparak geceye damga vuran isim Cherif Ndiaye, ülkemizde Göztepe ve Adana Demirspor formaları giymişti.

Kızılyıldız'da da hat-trick yaparak geceye damga vuran isim Cherif Ndiaye, ülkemizde Göztepe ve Adana Demirspor formaları giymişti.
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