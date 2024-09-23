Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İddialara Yönelik Açıklama Yaptı!
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İddialara Yönelik Açıklama Yaptı!
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada yer alan bazı ifadelerin kendisine ait olmadığını belirten bir açıklama bulundu.
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Galatasaray derbisinin mağlubiyetle noktalanmasının ardından Fenerbahçe'de "Aziz Yıldırım" sesleri yükselmiş, taraftarlar yönetimlerini istifaya davet etmişti.
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Yıldırım, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.
Eski başkan, geleceğe umutla bakılması gerektiğine dikkat çekti.
Yıldırım, şunları söyledi:
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