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Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İddialara Yönelik Açıklama Yaptı!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım İddialara Yönelik Açıklama Yaptı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 22:39

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sosyal medyada yer alan bazı ifadelerin kendisine ait olmadığını belirten bir açıklama bulundu.

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Galatasaray derbisinin mağlubiyetle noktalanmasının ardından Fenerbahçe'de "Aziz Yıldırım" sesleri yükselmiş, taraftarlar yönetimlerini istifaya davet etmişti.

Galatasaray derbisinin mağlubiyetle noktalanmasının ardından Fenerbahçe'de "Aziz Yıldırım" sesleri yükselmiş, taraftarlar yönetimlerini istifaya davet etmişti.
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Yıldırım, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından hakkında çıkan iddialara yanıt verdi.

Eski başkan, geleceğe umutla bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Eski başkan, geleceğe umutla bakılması gerektiğine dikkat çekti.

Yıldırım, şunları söyledi:

Yıldırım, şunları söyledi:

'Bazı sosyal medya mecralarında, benim ağzımdan çıkmamış ve çıkması mümkün olmayan yalan ifadeler yer almaktadır.

Ben Fenerbahçeli doğdum, iyi günde de kötü günde de ölene dek Fenerbahçeliyim. Bugünkü olumsuz durum elbette değişecektir ve güzel günlerde buluşacağız.

Bugün üzüntülü olsak da, temennimiz Fenerbahçe'nin bir an önce toparlanmasıdır.

Taraftarlarımızdan ricam, etkileşim almak uğruna ismim kullanılarak yayılan yalan ifadelere itibar etmemeleridir.'

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