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Bir Takım Daha İstiyor: Barış Alper Yılmaz İngiltere Premier Lig Ekiplerinin Gözdesi Oldu

Bir Takım Daha İstiyor: Barış Alper Yılmaz İngiltere Premier Lig Ekiplerinin Gözdesi Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 20:30

Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri konumuna gelen Barış Alper Yılmaz'ın, bir Premier Lig ekibinin daha transfer etmek istediği futbolcular arasına girdiği belirtildi.

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Nottingham Forest takibe aldı.

Nottingham Forest takibe aldı.

EURO 2024 sonrası lige iyi başlayan Barış Alper Yılmaz, Tottenham ve Brighton'ın ciddi ilgisinin yanı sıra bir başka İngiliz takımı Nottingham Forest'ın da transfer listesine girdi.

Derbi için gözlemci görevlendirildi.

Derbi için gözlemci görevlendirildi.

Sabah'ta yer alan haberde Nottingham Forest'ın, Barış Alper Yılmaz’ı Fenerbahçe derbisinde izlemek üzere özel gözlemci gönderdiği aktarıldı.

Brighton'ın 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Brighton'ın 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon euroya katan Premier Lig temsilcisi, yaz transfer döneminde Barış Alper için de Galatasaray'ın kapısını çalmıştı. Mavi-beyazlıların, 20 milyon euroluk teklifi reddedilmişti.

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