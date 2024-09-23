Bir Takım Daha İstiyor: Barış Alper Yılmaz İngiltere Premier Lig Ekiplerinin Gözdesi Oldu
Bir Takım Daha İstiyor: Barış Alper Yılmaz İngiltere Premier Lig Ekiplerinin Gözdesi Oldu
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığının ardından Galatasaray'ın en önemli oyuncularından biri konumuna gelen Barış Alper Yılmaz'ın, bir Premier Lig ekibinin daha transfer etmek istediği futbolcular arasına girdiği belirtildi.
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Nottingham Forest takibe aldı.
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Derbi için gözlemci görevlendirildi.
Brighton'ın 25 milyon euro ödemeye hazır olduğu iddia edildi.
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