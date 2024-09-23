Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin Başarısızlığını Ali Koç'un Yöneticiliğine Bağladı!
Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin Başarısızlığını Ali Koç'un Yöneticiliğine Bağladı!
Youtube'da gündeme dair yorumlarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında konuştu. Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başarısız olduğuna dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.
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Tüm Türkiye'nin beklediği derbide kazanan Galatasaray olmuştu.
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Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi eleştirmişti.
Bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi.
"Futbolcu birdenbire sorumluluktan sıyrılıyor."
"Şirket yönetsen şirket batar"
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"En-Nesyri'ye verilecek 20 milyon euro'ya memleket hayrına neler yapılırdı."
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