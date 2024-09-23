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Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin Başarısızlığını Ali Koç'un Yöneticiliğine Bağladı!

Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin Başarısızlığını Ali Koç'un Yöneticiliğine Bağladı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 19:57

Youtube'da gündeme dair yorumlarda bulunan gazeteci Fatih Altaylı, Fenerbahçe - Galatasaray maçı hakkında konuştu. Altaylı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un başarısız olduğuna dikkat çekerek eleştirilerde bulundu.

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Tüm Türkiye'nin beklediği derbide kazanan Galatasaray olmuştu.

Tüm Türkiye'nin beklediği derbide kazanan Galatasaray olmuştu.

Süper Lig'in 6. haftasında Kadıköy'e lider giden Galatasaray, zorlu geçmesi beklenen mücadelen 3-1'lik zaferle çıkmıştı.

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi eleştirmişti.

Fenerbahçeli taraftarlar, yönetimi eleştirmişti.
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Sarı-lacivertliler, skorun yanı sıra iç sahada oyun olarak da ezeli rakibine ayak uyduramaması karşısında transferleri ve yapılanmayı sorgulamaya başlamıştı.

Bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi.

Bir tepki de Fatih Altaylı'dan geldi.

Altaylı, Ali Koç'un kötü bir yönetici olduğunu öne çıkararak şunları söyledi:

"Futbolcu birdenbire sorumluluktan sıyrılıyor."

"Futbolcu birdenbire sorumluluktan sıyrılıyor."

'Sürekli olarak hakemlerle, olmayan veya olmayan düşmanlarla falan uğraşıyor. Bu tavrına ben geçmiş yıllarda 'Ali Bey yapmayın' dedim. Futbolcu diyor ki 'demek ki sorun bizde değil'. 'Biz ne yaparsak yapalım Şampiyon yapmayacaklar. Futbolcu birdenbire sorumluluktan sıyrılıyor. Futbolcu sorumluluktan sıyrıldığı zaman maç umurunda olmuyor. Maç bitecek başkan zaten bizi değil hakemleri suçlayacak, maç bitecek başkan bizi değil devleti suçlayacak, maç bitecek ben varken şampiyon yapmayacaklar diyecek. Futbolcuların konu ile alakasını kesiyor.'

"Şirket yönetsen şirket batar"

"Şirket yönetsen şirket batar"

'Ali Koç, son derece yanlış işler yapan bir yönetici. Böyle şirket yönetsen şirket batar. Müdürler, yöneticiler suçsuz, kim suçlu müşteriler! Niye? Onlar iyi maldan anlamıyor. Sen önce hocanın, futbolcunun sorumluluğunu tespit et; sonrasında üçüncü kişileri suçla.'

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"En-Nesyri'ye verilecek 20 milyon euro'ya memleket hayrına neler yapılırdı."

"En-Nesyri'ye verilecek 20 milyon euro'ya memleket hayrına neler yapılırdı."

'Yazık yani, bu işe harcadığı paralara yazık. 250-300 milyon dolar, belki daha fazla parayı buraya harcadı. Belki 500 milyon dolar. Bu saçma sapan oyuna, futbolculara bu paralar verileceğine... En-Nesyri'ye verilecek 20 milyon euro'ya memleket hayrına neler yapılırdı.'

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