Fatih Altaylı Fenerbahçe'nin Başarısızlığını Ali Koç'un Yöneticiliğine Bağladı!

'Sürekli olarak hakemlerle, olmayan veya olmayan düşmanlarla falan uğraşıyor. Bu tavrına ben geçmiş yıllarda 'Ali Bey yapmayın' dedim. Futbolcu diyor ki 'demek ki sorun bizde değil'. 'Biz ne yaparsak yapalım Şampiyon yapmayacaklar. Futbolcu birdenbire sorumluluktan sıyrılıyor. Futbolcu sorumluluktan sıyrıldığı zaman maç umurunda olmuyor. Maç bitecek başkan zaten bizi değil hakemleri suçlayacak, maç bitecek başkan bizi değil devleti suçlayacak, maç bitecek ben varken şampiyon yapmayacaklar diyecek. Futbolcuların konu ile alakasını kesiyor.'