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Ali Koç'u ve Futbolcuları Hedef Aldı: Volkan Demirel'den Galatasaray Yenilgisine Eleştiri

Ali Koç'u ve Futbolcuları Hedef Aldı: Volkan Demirel'den Galatasaray Yenilgisine Eleştiri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
23.09.2024 - 18:40

Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübünün Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirel, Fenerbahçe'nin yenilginin normalleştirilmesine sert çıktı.

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Fenerbahçe kariyeri boyunca Kadıköy'de Galatasaray'a kaybetmeyen file bekçisi, derbiyi TV100 ekranlarında değerlendirdi.

Fenerbahçe kariyeri boyunca Kadıköy'de Galatasaray'a kaybetmeyen file bekçisi, derbiyi TV100 ekranlarında değerlendirdi.

Ersin Düzen'in sunuculuğunda Tümer Metin ve Ümit Karan ile mücadeleleri yorumlayan Volkan Demirel, derbinin kendisini oldukça üzdüğünü belirtti.

Futbolculuk döneminde tarihe başarılara imza atan file bekçisi, şunları söyledi:

Futbolculuk döneminde tarihe başarılara imza atan file bekçisi, şunları söyledi:

'Neden Türk hocaların başarılı olduğu bir Türkiye ligi var. Çünkü buraların mihenk taşları farklıdır. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin farklıdır. Bunları bilmeden ya da geçin Volkan Demirel'i herhangi bir kişinin orada bunu futbolcular dahil herkese anlatması lazım. Bu resimlerle, sosyal medyayla, eski maçlardaki görüntülerle anlatılmaz.'

"Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş"

"Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş"

'Yaşamadan hiçbir şey anlatamazsınız. Yaşamadan hiçbir şeyi kimse anlatamaz. Yaşamadan anlatan hikaye anlatıyordur. Benim bakış açım böyle. Derbiye geleceğim şimdi. Gerçekten ben çok üzüldüm. Neye üzüldüm? Normalleşmiş artık. Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş.'

"Kabul etmiyorum"

"Kabul etmiyorum"

'Ben bunu kaldıramam. Ben şu anda buradayım teknik adamlık yapıyorum. Fenerbahçe'ye karşı mücadele etsem kazanmak için elimden geleni yaparım çünkü benim işim bu. O ayrı bir şey, bunu insanlar yanlış anlamasın. Ben şu anda dışarıdaysam. Benim kızım, eşim Fenerbahçeliyse. Maça gidiyorsam orada o normalleşmeyi ben kabul etmiyorum. Kabul etmeyeceğim de. Fenerbahçe takımı yenilmiş, üzülen var mıdır? Taraftardan başka ben bilmiyorum var mıdır yani...'

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