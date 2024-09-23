Ali Koç'u ve Futbolcuları Hedef Aldı: Volkan Demirel'den Galatasaray Yenilgisine Eleştiri
Ali Koç'u ve Futbolcuları Hedef Aldı: Volkan Demirel'den Galatasaray Yenilgisine Eleştiri
Fenerbahçe'nin efsane kalecilerinden Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübünün Galatasaray'a 3-1 kaybetmesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demirel, Fenerbahçe'nin yenilginin normalleştirilmesine sert çıktı.
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Fenerbahçe kariyeri boyunca Kadıköy'de Galatasaray'a kaybetmeyen file bekçisi, derbiyi TV100 ekranlarında değerlendirdi.
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Futbolculuk döneminde tarihe başarılara imza atan file bekçisi, şunları söyledi:
"Galatasaray'a yenilmek normalleşmiş"
"Kabul etmiyorum"
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