Ali Koç'u ve Futbolcuları Hedef Aldı: Volkan Demirel'den Galatasaray Yenilgisine Eleştiri

'Ben bunu kaldıramam. Ben şu anda buradayım teknik adamlık yapıyorum. Fenerbahçe'ye karşı mücadele etsem kazanmak için elimden geleni yaparım çünkü benim işim bu. O ayrı bir şey, bunu insanlar yanlış anlamasın. Ben şu anda dışarıdaysam. Benim kızım, eşim Fenerbahçeliyse. Maça gidiyorsam orada o normalleşmeyi ben kabul etmiyorum. Kabul etmeyeceğim de. Fenerbahçe takımı yenilmiş, üzülen var mıdır? Taraftardan başka ben bilmiyorum var mıdır yani...'