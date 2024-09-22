Emniyet Harekete Geçti İddiası: Derbiyi IPTV'den İzleyenler Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir!
Emniyet Harekete Geçti İddiası: Derbiyi IPTV'den İzleyenler Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir!
Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını 'kaçak' olarak takip eden izleyicilerin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek tek tespit edildiği iddia edildi. (FotoSpor)
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TFF ve yayıncı kuruluş korsan yayıncılığa karşı savaş açmıştı.
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Derbide ilk kez özel bir yazılım kullanıldı.
Emniyetin mücadeleyi yasal olmayan yollardan takip edenleri tespit ettiği iddia edildi.
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