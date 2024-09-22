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Emniyet Harekete Geçti İddiası: Derbiyi IPTV'den İzleyenler Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir!

Emniyet Harekete Geçti İddiası: Derbiyi IPTV'den İzleyenler Cezayla Karşı Karşıya Kalabilir!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 16:19

Fenerbahçe - Galatasaray karşılaşmasını 'kaçak' olarak takip eden izleyicilerin Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tek tek tespit edildiği iddia edildi. (FotoSpor)

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TFF ve yayıncı kuruluş korsan yayıncılığa karşı savaş açmıştı.

TFF ve yayıncı kuruluş korsan yayıncılığa karşı savaş açmıştı.

Büyük maddi kayıplara yol açtığı ifade edilen konu hakkında gelecek günlerde önlem alınacağı belirtilmişti.

Derbide ilk kez özel bir yazılım kullanıldı.

Derbide ilk kez özel bir yazılım kullanıldı.

Emniyete bağlı Siber Suçlar biriminin Hollanda'dan satın alınan 'Filigran teknolojisi' ile kaçak yayınlar engellenmeye çalışılacağı ifade edilmişti.

Emniyetin mücadeleyi yasal olmayan yollardan takip edenleri tespit ettiği iddia edildi.

Emniyetin mücadeleyi yasal olmayan yollardan takip edenleri tespit ettiği iddia edildi.

Fotospor'da yer alan habere göre, IPTV üzerinden derbiyi izleyenlerin tamamının IP adresleri tespit edildi. Savcılığa sunulacak dosya sonrasında çıkan karara göre, kişiler ifadeye çağrılıp yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

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