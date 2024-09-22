Galatasaraylı Futbolcular Soyunma Odasında Fenerbahçe'nin Golünü Hiçe Saydı!
Galatasaraylı Futbolcular Soyunma Odasında Fenerbahçe'nin Golünü Hiçe Saydı!
Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetinin sevinci soyunma odasında doyasıya yaşadı. Yıldız isimlerin, hatıra fotoğrafı çekilirken skora düştükleri not ise dikkat çekti.
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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçmesi zor beklenen Fenerbahçe maçından "rahat" bir galibiyet çıkardı.
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Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 3-1'le geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.
Futbolcular, maçtan sonra soyunda odasında galibiyet pozu verdi.
3-1'lik skorun üzerindeki 'Penaltı jokeri' ifadesi dikkat çekti.
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