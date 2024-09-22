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Galatasaraylı Futbolcular Soyunma Odasında Fenerbahçe'nin Golünü Hiçe Saydı!

Galatasaraylı Futbolcular Soyunma Odasında Fenerbahçe'nin Golünü Hiçe Saydı!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 13:32

Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetinin sevinci soyunma odasında doyasıya yaşadı. Yıldız isimlerin, hatıra fotoğrafı çekilirken skora düştükleri not ise dikkat çekti.

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Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçmesi zor beklenen Fenerbahçe maçından "rahat" bir galibiyet çıkardı.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, geçmesi zor beklenen Fenerbahçe maçından "rahat" bir galibiyet çıkardı.
cdnuploads.aa.com.tr

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 3-1'le geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini 3-1'le geçerek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.

Futbolcular, maçtan sonra soyunda odasında galibiyet pozu verdi.

Futbolcular, maçtan sonra soyunda odasında galibiyet pozu verdi.

3-1'lik skorun üzerindeki 'Penaltı jokeri' ifadesi dikkat çekti.

3-1'lik skorun üzerindeki 'Penaltı jokeri' ifadesi dikkat çekti.
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