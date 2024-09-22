Mauro Icardi'den Sonra Okan Buruk da Mourinho'yu Hedef Aldı!
Mauro Icardi'den Sonra Okan Buruk da Mourinho'yu Hedef Aldı!
Kadıköy deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başaran Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dair paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda bu kez teknik direktör Okan Buruk paylaşımda bulundu.
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Süper Lig'e 5'te 5 yaparak başlayan Galatasaray, 6. maçında da hanesine üç puan yazdırmayı bildi.
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Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'le geçti.
Bu sonuçla Cimbom, puanını 18'e yükseltirken ikinci sırada bulunan Fenerbahçe ile de puan farkını 5'e çıkardı.
Tarihe geçen zafer sonrası, Okan Buruk'tan da paylaşım geldi. Buruk Icardi'nin paylaşımını alıntılayarak "özel oyuncular" dedi.
Arjantinli futbolcu, maçın hemen ardından Mourinho'nun lakabı olan "The Special One" yani "özel biri" anlamına gelen ifadeyi Okan Buruk için kullanmıştı.
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