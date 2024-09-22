Dünya Basını Derbiyi Nasıl Gördü? Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Manşetleri
Dünya Basını Derbiyi Nasıl Gördü? Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Manşetleri
Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbide kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında üç puanı üç golle aldı. 3-1 biten mücadele, dünya basınında da geniş yer buldu. Manşetlerde öne çıkan isim Mourinho oldu. (NTVSPOR)
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AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti
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Express: Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti
Daily Mail: Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu
Fanpage.it: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt
Calcio Napoli: Galatasaray, F.Bahçe'yi 1-3 mağlup etti: Mertens, Osimhen'in asistiyle gol attı
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Mundo Deportivo: Mourinho'nun ilk lig yenilgisi
Sport Mediaset: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı
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