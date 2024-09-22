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Dünya Basını Derbiyi Nasıl Gördü? Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Manşetleri

Dünya Basını Derbiyi Nasıl Gördü? Fenerbahçe - Galatasaray Maçının Manşetleri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 10:51

Tüm futbolseverlerin heyecanla beklediği dev derbide kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe deplasmanında üç puanı üç golle aldı. 3-1 biten mücadele, dünya basınında da geniş yer buldu. Manşetlerde öne çıkan isim Mourinho oldu. (NTVSPOR)

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AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti

AS: Icardi ve Osimhen, Mourinho'yu nakavt etti

'Portekizlinin ligdeki ilk yenilgisi İstanbul derbisinde oldu. Galatasaray zafere imza attı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı F.Bahçe'nin son Türkiye şampiyonu Galatasaray'a 1-3'lük ağır yenilgisi nedeniyle İstanbul'un Asya yakası kabus dolu bir gece yaşadı.'

Express: Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti

Express: Mourinho, yenilginin ardından basın toplantısını atlayıp stadyumu terk etti

'Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 3-1 yenilmesinin ardından düzenlenen maç sonu basın toplantısına katılmadığı ve stadı terk ettiği bildirildi.'

Daily Mail: Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu

Daily Mail: Jose Mourinho, 'Ağlayan Adam' olarak alay konusu oldu

'Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'si bu sezon ilk kez Süper Lig'de mağlup olurken, eski Chelsea teknik direktörü bu sonucu hiç de iyi karşılamadı. Mourinho, maçın bitiş düdüğünün ardından fazla oyalanmak istemediğini belirterek, maç sonrası düzenlenen basın toplantısına katılmadan Şükrü Saracoğlu Stadı'ndan ayrılma kararı aldı. Galatasaray'ın paylaşımında, kapağında Mourinho'nun üzgün göründüğü bir fotoğrafın yer aldığı, 'Ağlayan Biri' başlıklı bir kitabın photoshoplanmış görüntüsü yer aldı.'

Fanpage.it: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt

Fanpage.it: Osimhen ve Mertens muhteşem, Mourinho nakavt

'Galatasaray, Fenerbahce'yi kolaylıkla mağlup etti ve maç sonunda Portekizli teknik adamla alay ederek galibiyeti kutladı. Sarı kırmızılı kulübünün 'Kazanan'ı Okan Buruk oldu.'

Calcio Napoli: Galatasaray, F.Bahçe'yi 1-3 mağlup etti: Mertens, Osimhen'in asistiyle gol attı

Calcio Napoli: Galatasaray, F.Bahçe'yi 1-3 mağlup etti: Mertens, Osimhen'in asistiyle gol attı

'Eski Napolili Victor Osimhen ve Dries Mertens'in Galatasaray'ı, ligde Mourinho'nun rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etti. Belçikalı, Nijeryalı'nın asistiyle skoru 0-2'ye getirdi.'

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Mundo Deportivo: Mourinho'nun ilk lig yenilgisi

Mundo Deportivo: Mourinho'nun ilk lig yenilgisi

'Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörün gelişinden bu yana Türkiye Ligi'nde ilk yenilgisini aldı ve lider Galatasaray 3 puan aldı'

Sport Mediaset: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı

Sport Mediaset: Mertens, Mourinho'yu cezalandırdı

'Galatasaray, F.Bahçe'yi 3-1 mağlup etti ve Jose Mourinho'nun çalıştırdığı takıma 5 puan fark atarak 18 puanla zirvede yer aldı.'

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