Ahmet Çakar Mourinho ile Ali Koç'un Devre Arasında Ciddi Gerilim Yaşadığını İddia Etti!
Ahmet Çakar Mourinho ile Ali Koç'un Devre Arasında Ciddi Gerilim Yaşadığını İddia Etti!
Beyaz Futbol programında Fenerbahçe - Galatasaray maçını değerlendiren Ahmet Çakar, karşılaşmanın devre arasında Başkan Ali Koç ile Mourinho'nun tartıştığını iddia etti.
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Fenerbahçe, kendi adına sezonun ilk derbisinde Galatasaray'a mağlup oldu.
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Sarı-lacivertliler, ilk yarısını 2-0 geride kapadığı mücadeleden 3-1'lik skorla ayrıldı.
Maçın ardından, Ahmet Çakar'dan tüm gündemi değiştirebilecek bir iddia geldi.
Çakar, devre arasında Ali Koç'un soyunma odasına indiğini ve Mourinho ile tartıştığını, Portekizli teknik adamın da bu yüzden maç sonunda stadyumdan özel aracıyla ayrıldığını ifade etti.
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