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Güiza ile Slimani Akıllara Geldi: En-Nesyri'nin Atamadığı Gol Fenerbahçe Taraftarını İsyan Ettirdi!

Güiza ile Slimani Akıllara Geldi: En-Nesyri'nin Atamadığı Gol Fenerbahçe Taraftarını İsyan Ettirdi!

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 09:14

Transfer döneminde Fenerbahçe'nin en çok para harcadığı futbolcu konumunda bulunan Faslı forvet En-Nesyri, Galatasaray yenilgisi sonrası sarı-lacivertli taraftarların en çok eleştirdiği isimler arasında yer aldı.

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İsmail Kartal ile yolları ayırıp takımı Mourinho'ya emanet eden Başkan Ali Koç'un forvet hattını kiminle güçlendireceği merak konusu haline gelmişti.

İsmail Kartal ile yolları ayırıp takımı Mourinho'ya emanet eden Başkan Ali Koç'un forvet hattını kiminle güçlendireceği merak konusu haline gelmişti.

Koç ve yönetiminin tercihi, Sevilla'nın 27 yaşındaki santraforu Youssef En-Nesyri olmuştu.

Koç ve yönetiminin tercihi, Sevilla'nın 27 yaşındaki santraforu Youssef En-Nesyri olmuştu.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için İspanyol ekibine 19,5 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı.

Sarı-lacivertliler, bu transfer için İspanyol ekibine 19,5 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı.

Şu ana kadar 8 kez sahaya çıkan forvet, takımına yalnıza 1 gollük sağlayabildi.

Şu ana kadar 8 kez sahaya çıkan forvet, takımına yalnıza 1 gollük sağlayabildi.

Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Nesyri, boş kaleye atamayınca sosyal medyada gündem oldu. 👇

Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Nesyri, boş kaleye atamayınca sosyal medyada gündem oldu. 👇
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