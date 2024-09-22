Güiza ile Slimani Akıllara Geldi: En-Nesyri'nin Atamadığı Gol Fenerbahçe Taraftarını İsyan Ettirdi!
Güiza ile Slimani Akıllara Geldi: En-Nesyri'nin Atamadığı Gol Fenerbahçe Taraftarını İsyan Ettirdi!
Transfer döneminde Fenerbahçe'nin en çok para harcadığı futbolcu konumunda bulunan Faslı forvet En-Nesyri, Galatasaray yenilgisi sonrası sarı-lacivertli taraftarların en çok eleştirdiği isimler arasında yer aldı.
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İsmail Kartal ile yolları ayırıp takımı Mourinho'ya emanet eden Başkan Ali Koç'un forvet hattını kiminle güçlendireceği merak konusu haline gelmişti.
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Koç ve yönetiminin tercihi, Sevilla'nın 27 yaşındaki santraforu Youssef En-Nesyri olmuştu.
Sarı-lacivertliler, bu transfer için İspanyol ekibine 19,5 milyon euro ödeneceğini açıklamıştı.
Şu ana kadar 8 kez sahaya çıkan forvet, takımına yalnıza 1 gollük sağlayabildi.
Galatasaray maçında oyuna sonradan giren Nesyri, boş kaleye atamayınca sosyal medyada gündem oldu. 👇
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