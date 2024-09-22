Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den Basın Toplantısına Katılmayan Mourinho'ya Eleştiri
Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den Basın Toplantısına Katılmayan Mourinho'ya Eleştiri
Youtube'da Neospor kanalında konuşan futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi.
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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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Sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaptı.
Mourinho, basın toplantısına katılmadı.
Serdar Ali Çelikler, "Special Three yaptılar bunu. Basın toplantısına çıkamamak nedir?" yorumunda bulundu. 👇
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