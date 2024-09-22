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Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den Basın Toplantısına Katılmayan Mourinho'ya Eleştiri

Futbol Yorumcusu Serdar Ali Çelikler'den Basın Toplantısına Katılmayan Mourinho'ya Eleştiri

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
22.09.2024 - 08:35

Youtube'da Neospor kanalında konuşan futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu eleştirdi.

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Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
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Galibiyeti getiren golleri, Livakovic (KK), Mertens ve Sara kaydetti. Ev sahibi ekibin tek golü ise Dzko'nun penaltısından geldi.

Sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaptı.

Sarı-kırmızılılar, 6'da 6 yaptı.

Kadıköy'e lider olarak çıkan Galatasaray, bu sonuçla da puanını 18'e yükseltti ve ezeli rakibiyle puan farkını 5'e çıkardı.

Mourinho, basın toplantısına katılmadı.

Mourinho, basın toplantısına katılmadı.

Fenerbahçe'nin Portekizli çalıştırıcısı, mücadelenin hemen ardından açıklamalarda bulundu ancak gazetecilerle bir araya gelmedi.

Serdar Ali Çelikler, "Special Three yaptılar bunu. Basın toplantısına çıkamamak nedir?" yorumunda bulundu. 👇

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