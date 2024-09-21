Bağcılar'da Kutlama Yapan Galatasaraylı Taraftarlar Fenerbahçe Formalı İki Kadının Üzerine Yürüdü

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen dev derbi Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin kendi evine ağırladığı Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray taraftarı, ülkenin dört bir yanında kutlamalara başladı. Bağcılar'da gerçekleşen kutlamalarda tatsız anlar yaşandı.
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Sloganlar eşliğinde kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe formalı iki kadının üzerine yürüdü.
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Zor durumda kalan iki kadının yardımına esnaf koştu.
İşte o görüntüler;
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