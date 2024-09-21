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Bağcılar'da Kutlama Yapan Galatasaraylı Taraftarlar Fenerbahçe Formalı İki Kadının Üzerine Yürüdü

Bağcılar'da Kutlama Yapan Galatasaraylı Taraftarlar Fenerbahçe Formalı İki Kadının Üzerine Yürüdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 23:42 Son Güncelleme: 22.09.2024 - 00:20

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Geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen dev derbi Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin kendi evine ağırladığı Galatasaray sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray taraftarı, ülkenin dört bir yanında kutlamalara başladı. Bağcılar'da gerçekleşen kutlamalarda tatsız anlar yaşandı.

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Sloganlar eşliğinde kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe formalı iki kadının üzerine yürüdü.

Sloganlar eşliğinde kutlama yapan Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe formalı iki kadının üzerine yürüdü.

Zor durumda kalan iki kadının yardımına esnaf koştu.

Zor durumda kalan iki kadının yardımına esnaf koştu.

İşte o görüntüler;

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