Bir Gurbetçinin Türkiye'deki Hemşireler ile İlgili Söyledikleri Tepki Çekti: "Kendilerini Doktor Sanıyorlar”

Sağlık çalışanları, son dönemde ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Son zamanlarda yaşanan olaylar, bu alandaki çalışanların karşı karşıya olduğu zorluklar ve çalışma şartları sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışmayı tercih etmesine sebep oluyor. Bu durum ülkemizdeki sağlık sitemini doğrudan etkiliyor.
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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi Türkiye'deki hemşireleri eleştirdiği bir video paylaştı.
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"Türk hemşireler kendilerini doktor sanıyor, ellerinde telefon, oturup sadece dedikodu yapıyorlar.” diyen kadının sözleri tepki çekti.
İşte o video;
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Şu gurbetçilerin ahkam kesmelerinden gına geldi.. Beyni yok, fikri var..
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