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Bir Gurbetçinin Türkiye'deki Hemşireler ile İlgili Söyledikleri Tepki Çekti: "Kendilerini Doktor Sanıyorlar”

Bir Gurbetçinin Türkiye'deki Hemşireler ile İlgili Söyledikleri Tepki Çekti: "Kendilerini Doktor Sanıyorlar”

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.09.2024 - 23:18

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Sağlık çalışanları, son dönemde ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Son zamanlarda yaşanan olaylar, bu alandaki çalışanların karşı karşıya olduğu zorluklar ve çalışma şartları sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışmayı tercih etmesine sebep oluyor. Bu durum ülkemizdeki sağlık sitemini doğrudan etkiliyor.

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Almanya'da yaşayan bir gurbetçi Türkiye'deki hemşireleri eleştirdiği bir video paylaştı.

Almanya'da yaşayan bir gurbetçi Türkiye'deki hemşireleri eleştirdiği bir video paylaştı.

"Türk hemşireler kendilerini doktor sanıyor, ellerinde telefon, oturup sadece dedikodu yapıyorlar.” diyen kadının sözleri tepki çekti.

"Türk hemşireler kendilerini doktor sanıyor, ellerinde telefon, oturup sadece dedikodu yapıyorlar.” diyen kadının sözleri tepki çekti.

İşte o video;

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shizuka_

Şu gurbetçilerin ahkam kesmelerinden gına geldi.. Beyni yok, fikri var..

Art Ankara

Şu gurbetçi tayfaya zorunlu bir yıl Türkiye hizmeti yaptıracaksın, gekecek orada yaptığı mesleği bir yıl burada yapacak bak bakalım bir daha Türkiye cennet o... Devamını Gör

o. k.

Şu gurbetçi ruhu fakir olan bunun gibi köyden göçen çarıklıların kendilerini geliştirmeyi başaramayan çocukları euro 1.25 ken hiç böyle sesleri çıkmıyordu 3 ... Devamını Gör