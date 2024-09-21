Bir Gurbetçinin Türkiye'deki Hemşireler ile İlgili Söyledikleri Tepki Çekti: "Kendilerini Doktor Sanıyorlar”

Sağlık çalışanları, son dönemde ülkemizin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Son zamanlarda yaşanan olaylar, bu alandaki çalışanların karşı karşıya olduğu zorluklar ve çalışma şartları sağlık çalışanlarının yurt dışında çalışmayı tercih etmesine sebep oluyor. Bu durum ülkemizdeki sağlık sitemini doğrudan etkiliyor.