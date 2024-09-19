Yurt Dışından Ülkemize Gelen Bir Gurbetçi Parasının Saat Saat Değişimini Paylaştı

Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar bu sene turistileri ve gurbetçileri de etkiledi. Özellikle ucuz tatilin adresi olarak görülen ülkemiz bu yıl onları da ekonomik olarak yordu. Pek çok yerde turistlerin ve gurbetçilerin fiyatlara isyan ettiği videolar ile karşılaştık.