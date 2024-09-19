Yurt Dışından Ülkemize Gelen Bir Gurbetçi Parasının Saat Saat Değişimini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C8v1P1...
Ülkemizdeki ekonomik dalgalanmalar bu sene turistileri ve gurbetçileri de etkiledi. Özellikle ucuz tatilin adresi olarak görülen ülkemiz bu yıl onları da ekonomik olarak yordu. Pek çok yerde turistlerin ve gurbetçilerin fiyatlara isyan ettiği videolar ile karşılaştık.
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Yurt dışından ülkenize gelen bir gurbetçi gün içinde parasının saat saat nasıl eridiğini paylaştı.
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200 Euro ile günü zor çıkaran gurbetçinin o videosu sosyal medyada viral oldu.
İşte o video;
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