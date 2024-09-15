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Türkiye'de Çakma Ürünlerin Satıldığı Mağazayı Keşfeden Kadın Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Türkiye'de Çakma Ürünlerin Satıldığı Mağazayı Keşfeden Kadın Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
15.09.2024 - 11:51

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Türkiye'nin, taklit ürünler konusundaki ünü, tüm dünyada bilinen bir gerçek haline geldi. Ülke, taklit ürünler konusunda adeta bir merkez haline gelmiş durumda. Bu durum, hem yerli hem de yabancı birçok kişi tarafından biliniyor. Hatta bu yıl pek çok kişi, sadece bu ürünlerden satın alabilmek için ülkemizi ziyaret etti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C9hVu6...
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Türkiye'de çakma ürünlerin satıldığı mağazayı keşfeden kadın şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Türkiye'de çakma ürünlerin satıldığı mağazayı keşfeden kadın şaşkınlığını sosyal medya hesabından paylaştı.

Hemen hemen her markanın yüksek kalitedeki benzerlerinin satıldığı bu mağazayı "Türkiye'de alışveriş yapmak bambaşka bir deneyim" notuyla paylaştı.

Hemen hemen her markanın yüksek kalitedeki benzerlerinin satıldığı bu mağazayı "Türkiye'de alışveriş yapmak bambaşka bir deneyim" notuyla paylaştı.

İşte o video;

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