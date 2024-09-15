Türkiye'de Çakma Ürünlerin Satıldığı Mağazayı Keşfeden Kadın Yaşadığı Şaşkınlığı Paylaştı

Türkiye'nin, taklit ürünler konusundaki ünü, tüm dünyada bilinen bir gerçek haline geldi. Ülke, taklit ürünler konusunda adeta bir merkez haline gelmiş durumda. Bu durum, hem yerli hem de yabancı birçok kişi tarafından biliniyor. Hatta bu yıl pek çok kişi, sadece bu ürünlerden satın alabilmek için ülkemizi ziyaret etti.