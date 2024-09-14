Bir Emlakçı New York'un İkonik Dairelerinden Birini Paylaştı: Sizce Bu Fiyata Değer mi?

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C6i0OP...
Ülkemizde yaşanan ekonomik dalgalanmalardan en çok etkilenen emlak sektörü oldu. Ev fiyatlarındaki akılalmaz artışın ardıdan ülkemizdeki evlerle yurt dışındaki evler karşılaştırılmaya başlandı. Çünkü benzer fiyatlara farklı ülkelerde buradaki evlerden daha lüks sayılabilecek evlerin olması, yatırımcıların rotayı yurt dışına çevirmesinin yolunu açtı.
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Bir emlakçı, New York'un ikonik dairelerinden birini paylaştı.
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Kirası 2300 Dolar olan bu evi beğenenler olduğu kadar ücreti fazla bulanlar da oldu.
İşte o daire;
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