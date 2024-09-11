Tek Başına Yaşadığı Evinde Hırsızlara Karşı Aldığı Önlemleri Gösteren Kadın Ağızları Açık Bıraktı

Tek başına yaşamak, her ne kadar özgürlük ve bağımsızlık hissi verse de, bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu durum, çeşitli önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Kendi başına yaşayan bir insan, güvende olabilmek için ekstra tedbirler almak durumunda kalıyor. Özellikle kadınlar için durum daha da ciddi bir boyuta ulaşıyor.