Tek Başına Yaşadığı Evinde Hırsızlara Karşı Aldığı Önlemleri Gösteren Kadın Ağızları Açık Bıraktı

Tek başına yaşamak, her ne kadar özgürlük ve bağımsızlık hissi verse de, bazı güvenlik endişelerini de beraberinde getiriyor. Bu durum, çeşitli önlemler alınmasını zorunlu kılıyor. Kendi başına yaşayan bir insan, güvende olabilmek için ekstra tedbirler almak durumunda kalıyor. Özellikle kadınlar için durum daha da ciddi bir boyuta ulaşıyor.
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Bir kadın, tek başına yaşadığı evde hırsızlara karşı aldığı önlemleri paylaştı.
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Fare kapanından alarm sistemlerine pek çok önlem alan kadının paranoyası sosyal medayada viral oldu.
İşte o önlemler;
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