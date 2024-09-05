Bir Aile "Bizden Önce Nasıl Bir Hayatınız Vardı?" Sorusunu Soran Çocuklarına Uygulamalı Olarak Gösterdi

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C-ySm6...
Hiç şüphesiz, bir çocuğun gelişi, ebeveynlerin yaşamını kökten etkiler. Çocuğun varlığı, ebeveynlerin yaşamındaki rutinleri, alışkanlıkları ve öncelikleri tamamen değiştirir. Bu, hayatın bir dönüm noktasıdır ve ebeveynlerin hayatında yeni bir sayfa açar.
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Bir aile, kendileri doğmadan önce nasıl bir hayat yaşadıklarını soran çocuklarına yaratıcı bir yanıt verdi.
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Çocukları doğmadan önce yaptıkları etkinlikleri adım adım canlandıran ikilinin videosunu kimileri oldukça beğenirken kimileri ise doğru bulmadı.
İşte o video;
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