Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Balerinin Yeni Bale Ayakkabılarını Giyilmeye Hazır Hale Getirdiği Anları İzlerken Rahatlayacaksınız

Bir Balerinin Yeni Bale Ayakkabılarını Giyilmeye Hazır Hale Getirdiği Anları İzlerken Rahatlayacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 18:04

İçerik Devam Ediyor

Bale en etkileyici dans çeşitlerinden biri. İncelikli hareketleri, zarif dönüşleri ve hikayeyi anlatan jestleri ile izleyenleri kendine hayran bırakan bu dans aynı zamanda en zor sanat disiplinlerinden biri. Mesleğiyle ilgili ilginç detayları paylaşan 'brookewilson.1' isimli sosyal medya kulanıcısı, paylaşımlarıyla bunu defalarca gözler önüne seriyor.

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/rk2gmq...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir balerin, yeni ayakkabılarını giyilmeye hazır hale getirdiği anları paylaştı.

Bir balerin, yeni ayakkabılarını giyilmeye hazır hale getirdiği anları paylaştı.

Ayakkabıları kırarak hazırladığı o anlar izlerken bile rahatlattı.

Ayakkabıları kırarak hazırladığı o anlar izlerken bile rahatlattı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın