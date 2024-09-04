Bir Balerinin Yeni Bale Ayakkabılarını Giyilmeye Hazır Hale Getirdiği Anları İzlerken Rahatlayacaksınız

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/rk2gmq...
Bale en etkileyici dans çeşitlerinden biri. İncelikli hareketleri, zarif dönüşleri ve hikayeyi anlatan jestleri ile izleyenleri kendine hayran bırakan bu dans aynı zamanda en zor sanat disiplinlerinden biri. Mesleğiyle ilgili ilginç detayları paylaşan 'brookewilson.1' isimli sosyal medya kulanıcısı, paylaşımlarıyla bunu defalarca gözler önüne seriyor.
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Bir balerin, yeni ayakkabılarını giyilmeye hazır hale getirdiği anları paylaştı.
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Ayakkabıları kırarak hazırladığı o anlar izlerken bile rahatlattı.
İşte o video;
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