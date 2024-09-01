Bir Sprey Kapağı Vakası: Bir Jinekoloğa Meslek Hayatında Karşılaştığı En İlginç Vaka Soruldu

Ülkemizde, cinsel eğitim konusunun önemi, maalesef gerektiği kadar vurgulanmıyor ve bu durum, çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu hayati konu çeşitli yanılgı ve eksik bilgilerin yayılmasına sebep oluyor. Bir jinekoloğun başına gelen bir vaka, bunu bir kere daha ortaya koydu.