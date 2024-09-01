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Bir Sprey Kapağı Vakası: Bir Jinekoloğa Meslek Hayatında Karşılaştığı En İlginç Vaka Soruldu

Bir Sprey Kapağı Vakası: Bir Jinekoloğa Meslek Hayatında Karşılaştığı En İlginç Vaka Soruldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.09.2024 - 15:42

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Ülkemizde, cinsel eğitim konusunun önemi, maalesef gerektiği kadar vurgulanmıyor ve bu durum, çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Bu hayati konu çeşitli yanılgı ve eksik bilgilerin yayılmasına sebep oluyor. Bir jinekoloğun başına gelen bir vaka, bunu bir kere daha ortaya koydu.

Kaynak: https://www.youtube.com/shorts/xbgT8I...
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Jinekolog Burcu Akdağ Özkök meslek hayatında karşılaştığı en ilginç vakayı anlattı.

Jinekolog Burcu Akdağ Özkök meslek hayatında karşılaştığı en ilginç vakayı anlattı.

Genç bir kızın yaşadığı talihsiz vaka akıllara 'cinsel eğitim' konusunu getirdi.

Genç bir kızın yaşadığı talihsiz vaka akıllara 'cinsel eğitim' konusunu getirdi.

Olayı buradan dinleyebilirsiniz;

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