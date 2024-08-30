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Estetik Çılgınlığı Nereye Gidiyor?Bir Sokak Röportajında Geçirdikleri Estetik Operasyonların Ücretleri Soruldu

Estetik Çılgınlığı Nereye Gidiyor?Bir Sokak Röportajında Geçirdikleri Estetik Operasyonların Ücretleri Soruldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.08.2024 - 14:34

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Son dönemde estetik operasyonları oldukça yaygınlaştı. Artık insanlar sadece beğenmedikleri yerlerini değiştirmek için değil, güzellik standartlarına ve son dönemin moda anlayışlarına ayak uydurmak için de estetik operasyon geçiriyor.

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Bir sokak röportajında kadınlara, estetik operasyonlara kaç para harcadıkları soruldu.

Bir sokak röportajında kadınlara, estetik operasyonlara kaç para harcadıkları soruldu.

Verilen cevaplar estetik çılgınlığının geldiği noktayı bir kere daha gözler önüne serdi.

Verilen cevaplar estetik çılgınlığının geldiği noktayı bir kere daha gözler önüne serdi.

İşte o video;

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