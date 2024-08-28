Bir Kadın Doğum Uzmanı Mesleğinin En Güzel Yanını Paylaştı: "Annelerden Aldığım Sütle Bedava Botoks"

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C87zG0...
Dünyada saygınlığı tartışılmaz, adanmışlık ve özveri gerektiren mesleklerin başında doktorluk gelir. Bu kutsal meslek, insan hayatını kurtarmak ve sağlığı korumak gibi yüce bir amaca hizmet eder. Doktorlar, bilgilerini ve becerilerini, insanların yaşam kalitesini artırmak ve acılarını hafifletmek için kullanır. Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle pek çok doktor, bilgilerini farklı platformlardan paylaşarak insanlara fayda sağlamaya başladı. Fakat son zamanlarda sosyal medyada doktorların birbirinden ilginç paylaşımlarına da rastlayabiliyoruz.
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Bir kadın Doğum Uzmanı mesleğinin en güzel yanlarından birinin, annelerden aldığı doğal sütle botoks yapabilmesi olduğunu söyledi ve anne sütünün cilde faydalarını sıraladı.
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Kimileri bu fikri mantıklı ve faydalı bulurken kimileri ise tepki gösterdi.
İşte o video;
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