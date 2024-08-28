Tıp Fakültesi Öğrencilerine "Fakültedeyken Hocalarından Duydukları En Kötü Söz" Soruldu

Tıp fakültesini kazanmak, öğrenim süreci ve hatta sonrasının çok zorlu bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu süreç hem psikolojik hem de fiziksel sağlamlık gerektiriyor. Tüm bu zorlukların yanında, eğitimcilerin de bu süreçte oldukça sert ve acımasız olabildikleri de sık sık dile getiriliyor.