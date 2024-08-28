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Tıp Fakültesi Öğrencilerine "Fakültedeyken Hocalarından Duydukları En Kötü Söz" Soruldu

Tıp Fakültesi Öğrencilerine "Fakültedeyken Hocalarından Duydukları En Kötü Söz" Soruldu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.08.2024 - 16:11

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Tıp fakültesini kazanmak, öğrenim süreci ve hatta sonrasının çok zorlu bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu süreç hem psikolojik hem de fiziksel sağlamlık gerektiriyor. Tüm bu zorlukların yanında, eğitimcilerin de bu süreçte oldukça sert ve acımasız olabildikleri de sık sık dile getiriliyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C90BRF...
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Tıp fakültesi öğrencilerine, öğrencilik süreçlerinde duydukları en kötü sözün ne olduğu soruldu.

Tıp fakültesi öğrencilerine, öğrencilik süreçlerinde duydukları en kötü sözün ne olduğu soruldu.

Verilen cevaplar sadece tıp fakültesi hayali kuranları değil, izleyen herkesi üzdü.

Verilen cevaplar sadece tıp fakültesi hayali kuranları değil, izleyen herkesi üzdü.

İşte o video;

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