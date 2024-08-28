Tıp Fakültesi Öğrencilerine "Fakültedeyken Hocalarından Duydukları En Kötü Söz" Soruldu

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C90BRF...
Tıp fakültesini kazanmak, öğrenim süreci ve hatta sonrasının çok zorlu bir süreç olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu süreç hem psikolojik hem de fiziksel sağlamlık gerektiriyor. Tüm bu zorlukların yanında, eğitimcilerin de bu süreçte oldukça sert ve acımasız olabildikleri de sık sık dile getiriliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tıp fakültesi öğrencilerine, öğrencilik süreçlerinde duydukları en kötü sözün ne olduğu soruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Verilen cevaplar sadece tıp fakültesi hayali kuranları değil, izleyen herkesi üzdü.
İşte o video;
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın